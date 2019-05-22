Карбаускис: если президентом станет Шимоните, она будет общаться с нами как Грибаускайте

Кандидат в президенты Литвы экономит Гитанас Науседа 22 мая встретился с фракцией "крестьян" в парламенте. О встрече просил Совет Литовского союза крестьян и зеленых, чтобы решить, кого из кандидатов поддержать во втором туре.

В передаче "День на DELFI" лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис прокомментировал отношения с действующим президентом страны Далей Грибаускайте. Он также не скрывал разочарования в позиции Ингриды Шимоните, которая не нашла времени для встречи с "крестьянами". Карбаускис уверяет, что еще несколько дней назад он знал, что во фракции есть люди, которые могут поддержать Шимоните, однако после таких действий кандидата и они изменили свое мнение.

В передаче на DELFI Карбаускис прокомментировал свои отношения со службой президента. Он подчеркнул, что сразу после выборов, когда "крестьяне" пришли к власти, президент заявила, что в выборах победили "не те". По его словам, ошибки допустили обе стороны: как служба президента, так и сами правящие.

"Президент охарактеризовала отношения с нами как сразу после выборов, так и сейчас недавно, говоря о выборах после первого тура, она сказала, что победила Литва, поскольку во второй тур вышли те кандидаты. Я хочу сказать, что все остальные, которые не вышли, тоже представляли какие-то группы, на равных, их нельзя считать отщепенцами. Это заявление прозвучало очень странно. Надо порадоваться тому, что во второй тур вышли те, у кого было больше доверия со стороны людей, а кто победит, выяснится в воскресенье. Мы все должны понять, что президент не может так разделять общество", - сказал Карбаускис.

Он заметил, что его официально никогда не приглашали в президентский дворец, были только неофициальные визиты.

"Я думаю, что президент должен быть больше президентом всех людей. Он должен больше общаться. Хочу напомнить, что когда Саулюс Сквернялис говорил, что в президентском дворце должны слышаться детские голоса, он хотел сказать, что этот дворец должен быть теплее. Он имел в виду не физическое присутствие детей", – сказал Карбаускис.

Он сказал, что разочарован решением Шимоните не встречаться с правящими.

"Я разочарован. Если несколько дней назад несколько депутатов еще говорили во фракции, что могут голосовать за Шимоните, то сегодня мы провели проверку – никто из фракции не намерен голосовать за Шимоните", – сказал Карбаускис. Он подчеркнул, что его оскорбляют и комментарии Шимоните в фейсбуке.

"Я не могу сказать, что она будет делать, если станет президентом. Но в любом случае это зависело бы от ее позиции. Нынешние ее вести направлены на избирателя. Я напомню период после первого тура. Сквернялис для многих был неподходящим премьер-министром, только когда он не попал во второй тур, он стал хорошим премьером. Власть тоже стала хорошей, это нечестно. Мы не раз читали комментарии Шимоните в фейсбуке. Каждый гражданин может открыть фейсбук и прочитать, как нас называют. Сейчас эти заявления неоткрытые, с их помощью привлекают голоса" – сказал Карбаускис.

Карбаускис подчеркнул, что если президентом станет Науседа, правительству будет с ним легче работать, чем с Шимоните.

"Я могу сказать, что в целом, мне кажется, это мое личное мнение, что если президентом станет Науседа, работа будет легче, а с Шимоните будет сложнее. Она - кандидат консерваторов, а эта партия, готовясь к выборам, будет делать все, чтобы этой власти было сложнее, чтобы люди в ней разочаровались. Я думаю, что ничего не изменится в отношениях с президентским дворцом", – сказал Карбаускис.