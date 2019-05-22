Вильнюсец не мог поверить своим глазам: по улицам города бегал детеныш косули

22 мая рано утром вильнюсец, проезжавший по одной из улиц столицы, увидел детеныша косули. Однако малыш вскоре попытался проскочить через прутья в заборе и застрял. Мужчина понял, что животное нуждается в помощи.

Детеныша косули заметили на перекрестке ул. З.Серакауско и М.-К.Чюрлёнё. Мужчина, который передал видео журналистам DELFI, считает, что малыш прошел сюда из парка Вингис.

Дарюс снял детеныша косули на видео 22 мая, в 5.30 ч.

Когда малыш застрял между прутьями в заборе, Дарюс позвонил по номеру 112 и сообщил об этом дежурному.

Пресс-секретарь Единого центра помощи Вилма Юозявичюте подтвердила, что утром такое сообщение поступало.

"Сегодня утром звонили дважды, сообщали о раненом детеныше косули, который застрял между прутьями в заборе на перекрестке ул. З.Серакауско и М.-К.Чюрлёнё. (…) Информация была передана специальному отделу Министерства охраны окружающей среды Литвы и Ассоциации по опеке над животными", – сказала Юозявичюте.

Волонтер ассоциации Рута сказала, что они получали эту информацию, но позже им сообщили, что помощь уже не требуется – малыш сам освободился и убежал.

"Наш экипаж звонил человеку, сообщившему о происшествии, но его телефон был выключен. Я перезвонила ему позже, около 8 ч. – тогда он сказал, что помощь уже не нужна", – сказала Рута.

Она прибавила, что если жители заметили на улице дикое животное, они должны звонить по номеру 112.