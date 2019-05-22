Прибыль литовской Bega в прошлом году выросла в 1,5 раза

Одна из крупнейших стивидорных компаний Клайпедского порта Bega получила в прошлом году 2,496 млн евро чистой прибыли – в 1,5 раза больше, чем в позапрошлом году (1,706 млн евро), а ее доходы составили 21,346 млн евро –на 13,9% больше (18,747 млн евро), говорится в отчете о деятельности компании за 2018 год, предоставленном Реестровому центру.

В 2018 году компания перевалила 4,12 млн тонн грузов: сельхозпродукция составила 21%, а минеральные материалы - 37%, сыпучие, жидкие удобрения и прочие грузы – 42%.

В этом году Bega постарается перевалить более 4,5 млн тонн.

"Путем привлечения новых клиентов планируется продолжить рост погрузок зерновых, цемента с использованием новых мощностей терминалов цемента и сельхозпродукции", – говорится в отчете. В этом году компания планирует приобрести новый кран.

В прошлом году она завершила первый этап строительства терминала, предназначенного для экспорта продукции цементного завода Akmenes cementas, и оборудовала универсальных склад для навальных грузов вместимостью 60 тыс. кубометров.

Компанией Bega владеют 11 акционеров, бывшему ее главе Алоизасу Кузмарскасу принадлежат 26,5% акций.