Писатели просят Вильнюсское самоуправление оставить памятник Цвирке

Политики Вильнюсского самоуправления не раз говорили о планах убрать из центра города памятник писателю и советскому деятелю Пятрасу Цвирке, однако литовские писатели просят не делать.

Председатель Литовского союза писателей Бируте Йонушкайте сказала BNS, что они планируют обратиться к министру культуры и главам Вильнюсской мэрии с просьбой оставить памятник Цвирке. "Когда мы сформулируем все аргументы, я думаю, в ближайшее время, на следующей неделе вручим обращение министру и самоуправлению. Пока ничего комментировать не буду", – сказала она.

Памятник Цвирке стоит в центре Вильнюса, на перекрестке ул. Пилимо и Памянкальнё, в сквере имени Цвирки. Столичные консерваторы призывали убрать памятник уже в мэрии прошлого созыва, но горсовет так и не принял решение по этому вопросу. На этот раз консерваторы снова включили этот вопрос в повестку дня коалиционного соглашения.

В феврале 2019 года почти 1000 человек подписала петицию, в которой сказано, что памятник Цвирке - "символ оккупации и коллаборантов", поэтому его надо убрать. Ранее публично велись дискуссии о том, что памятник можно было бы перевезти к мемориальной усадьбе Цвирки в Клангяй, Юрбаркский район.

Представитель консерваторов Пауле Кузмицкене сказала BNS, что правящие объявили конкурс на обновление этого сквера – после обновления скульптуры в сквере, скорее всего, не останется.

"Мы немного говорили, что можно объявить конкурс художественных проектных предложений, с видами сквера, тогда посмотрим, что будет. Нет акцента, касающегося памятника, но мы все понимаем, что надо решать эту ситуацию. Да, убрать", – сказала Кузмицкене.

Люди, выступающие за то, чтобы памятник убрали из центра города, напоминают, что в 1940 г. Цвирка сотрудничал с Москвой, а потом, когда возглавил Союз писателей, исключал из него коллег за антисоветские взгляды, передавал информацию органам.

Те, кто выступает в защиту памятника, говорят, что Цвирку надо оценивать, как допустившего ошибки талантливого прозаика, и не заниматься цензурой советского наследия.