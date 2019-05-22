Пранцкетис рассказал, что значит "поражение" крестьян на выборах в ЕП

Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис сказал, что рад результатам голосования Совета Литовского союза крестьян и зеленых о доверии премьер-министру Саулюсу Сквернялису, и надеется, что премьер останется на своем посту и продолжит работу.

По мнению главы парламента, голосование требовалось, чтобы премьер-министр знал реальное мнение Совета партии, что гарантировало анонимное голосование.

"Мне было приятно слышать о результате - три голоса против. Это значит, что при тайном голосовании демократия крепче", - сказал Žinių radijаs Пранцкетис, прибавив, что при таком доверии у Сквернялиса будет больше мотивов продолжить работу и после инаугурации нового президента. Он также прибавил, что вопрос доверия лидеру партии Рамунасу Карбаускису отложили большинство голосов члена Совета.

"Большинство согласно с мнением, что эта проверка должна состоятся после третьих выборов - выборов в Европарламент", - сказал Пранцкетис.

Комментируя, какой результат он считал бы победой на выборах в ЕП, спикер сказал, что пока партия в этом вопросе не определилась. Однако Пранцкетис упомянул, что поражением было бы неполучение ни одного мандата.

"Плохой победой был бы один мандат, все остальные варианты - хорошие", - сказал спикер.

Напомним, что председатель "крестьян" Карбаускис заявлял, что в случае поражения на выборах президента и на выборах в ЕП "крестьяне" уйдут из власти.