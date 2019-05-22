Литовская полиция задержала 22 члена банды: занимались контрабандой, их подозревают в убийстве

22 мая во время проведения пресс-конференции представили результаты одной из крупнейших международных операций, проведенных полицией Литвы и прокуратуров совместно с международными партнерами - Европолом и Евроюстом, а также полиции нескольких зарубежных стран.

Генкомиссар полиции Литвы Линас Пярнавас на пресс-конференции сообщил, что полиция Литвы и зарубежных стран провела масштабную операцию.

Во время этой операции выявили вооруженную группировку, которую подозревают в совершении международных преступлений. Пярнавас информировал, что членов группировки подозревают в убийстве Деймантаса Бугавичюса, который и помог выявить эту группировку.

"(Лица) подозреваются в организации и исполнении этого убийства, незаконном распоряжении огнестрельным оружием, наркотическими веществами, организации контрабанды оружия и наркотических веществ, а также отмывания денег", - сказал журналистам генеральный комиссар полиции Линас Пярнавас.

Выяснилось, что в ходе операции задержали 22 подозреваемых (большая часть - граждане Литвы).

Прокурор Генпрокуратуры Литвы Мартинас Йовайша информировал, что 5 человек задержали в Литве, остальных задержали в других странах.

Задержанных подозревают в убийстве, крупномасштабной контрабанде оружия и наркотиков, а также в отмывании денег. Их подозревают в легализации 0,5 млрд. евро.

Европол сообщил, что это была крупнейшая операция такого типа в истории материка.

В числе задержанных преобладают граждане Литвы, включая 48-летнего подозреваемого лидера преступного объединения. Его полиция арестовала в Испании.

Во время расследования было проведено 40 обысков, обнаружено наличности на сумму примерно 8 млн евро, алмазы, золотые слитки, драгоценности и дорогие автомобили.

Также было найдено примерно четыре с половиной тонны наркотиков, таких, как кокаин или гашиш, сигареты.

Как сообщает Европол, группировка доставляла наркотики и сигареты в Соединенное Королевство, а незаконно заработанные деньги отмывала в Польше и инвестировала их в недвижимость в Испании и других странах.

Полиция подозревает, что группировка отмыла через валютные обменники в 2017 – 2019 годах около 680 млн евро.

Л. Пярнавас сказал, что именно расследование убийства Д. Бугавичюса позволило раскрыть группировку.

Д. Бугавичюс был застрелен в своем собственном автомобиле Mercedes-Benz 6 ноября 2015 года около полуночи в Каунасе.

Правоохрана объявила, что задержала подозреваемых в этом преступлении в августе 2018 года, среди них - два гражданина Эстонии. В среду полиция сообщила, что это были исполнители убийства, а теперь задержаны и заказчики.

Начальник криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис сказал, что группировка не была традиционной.

"Современная организованная преступность уже не та традиционная. Члены группировок мигрируют из одной группировки в другую", - сказал Р. Кишкис.

Операция по задержанию проводилась 15 – 16 мая. За участие в преступном объединении грозит лишение свободы пожизненно.

Следствие шло более трех лет.

Правоохранители утверждают, что подозреваемые пользовались средствами контрразведки, контрнаблюдения, а также устройствами для шифрования сообщений, чтобы не привлекать внимания правоохраны.

Д. Бугавичюс был известен полиции, ранее он был судим. СМИ сообщили, что он был связан с одной из литовских преступных банд.