Ошибка ГИК: голосовавшему на выборах в ЕП иностранцу дали бюллетень для голосования на выборах президента Литвы

Гражданин Великобритании Марк Адам Гарольд 21 мая голосовал на выборах в Европарламент и, по его словам, получил также бюллетень для голосования на выборах президента Литвы.

Гарольд 21 мая голосовал в здании Вильнюсского муниципалитета. Он сказал, что сначала была одна проблема - его не было в списке избирателей, поскольку иностранцы, которые хотят голосовать в Литве должны регистрироваться заранее.

Живущий в Вильнюсе британец сказал, что он своевременно зарегистрировался, а 9 мая получил подтверждение ГИК, однако в системе этого не было.

После того как работники участка несколько раз связались с ГИК, ошибка была исправлена, и Гарольду разрешили голосовать.

"И тогда мне разрешили голосовать и на выборах президента Литвы. Are you kidding me? (Вы шутите? – BNS)?", – писал в Facebook британец, который выложил в сеть и фото бюллетеня.

BNS он сказал, что поступил честно и отдал бюллетень работнику комиссии.

"Передо мной извинились, жалоб у меня никаких нет, за исключением того, что одним работников была допущена большая ошибка", – сказал он.

Председатель комиссии Эугения Ибянскене сказала, что скорее всего произошло недоразумение, но не исключила, что бюллетень в руки британца мог попасть и иным путем.

"Я не могу это комментировать, не могу все проконтролировать, поскольку если бы он сфотографировал работника, который ему это дал... тут 80 человек, пришлось бы каждого спрашивать. Да, если так было, произошло недоразумение. Может и не было ничего, поскольку мы находим бюллетени и в урнах для мусора", – сказала BNS председатель комиссии.