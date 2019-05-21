Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые, до плеч. На девушке были синие джинсы, черная куртка, спортивная обувь.
всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, просьба звонить по номеру 112.
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20 мая, в 6.40 ч., мать посадила свою 14-летнюю дочь Эву Р. (2004 г.р.) на поезд, следовавший в Вильнюс. Однако девочка не приехала ни в школу, куда уехала, ни домой.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые, до плеч. На девушке были синие джинсы, черная куртка, спортивная обувь.
всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, просьба звонить по номеру 112.