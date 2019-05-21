Адвокат обжаловал решение Страсбургского суда о советском геноциде в Литве

Адвокат бывшего сотрудника советского КГБ обжаловал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), которым советские репрессии против литовских партизан были признаны геноцидом.

Защитник экс-сотрудника КГБ Станисловаса Дрелингаса Кястутис Ракаускас просит, чтобы дело пересмотрела Большая коллегия Страсбургского суда. С. Дрелингас обвинен в том, что участвовал в 1956 году в операции по задержанию командира литовских партизан, боровшихся с советской властью - Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса.

"Просьба выслана в понедельник", – сообщил BNS адвокат во вторник.

Просьбу адвоката должны рассмотреть пять судей ЕСПЧ. В ближайшие месяцы они решат, есть ли основания передавать дело коллегии из семнадцати судей.

Признан геноцид литовского народа

Литовские суды осудили С. Дрелингаса (1931 года рождения) за то, что в октябре 1956 года участвовал в тайной операции в Каунасе по задержанию А. Раманасускаса-Ванагаса. С учетом слабого здоровья и второстепенной роли в этой операции Верховный суд сократил пятилетний срок наказания, и осужденный фактически отбыл в заключении 5 месяцев и 6 дней.

В марте Коллегия семи судей ЕСПЧ заявила, что это решение не нарушило прав С. Дрелингаса.

В историческом деле Европейский суд согласился с пояснениями Верховного суда Литвы о том, что осуществлявшееся советскими оккупантами системное уничтожение литовских партизан может считаться геноцидом литовского народа.

Судьи признали, что советские репрессии имели цель воздействовать на демографическое положение литовского народа, а партизаны и их связные "выполняли существенную роль в сохранении национальной идентичности, культуры и национального самосознания".

Страсбургский суд подчеркнул, что, хотя С. Дрелингас сам не принимал решения об осуществлении экзекуции А. Раманаускаса-Ванагаса, "но даже рядовой военный не может полностью, слепо выполнять законы, которые грубо нарушают признанные на международном уровне права человека, особенно право на жизнь".

За такое решение проголосовали пять судей Страсбургского суда, двое были "против".

Адвокат: суд отклонился от практики

Адвокат К. Ракаускас считает, что коллегия 17-ти судей должна пересмотреть это дело и изменить решение.

Он утверждает, что судьи в Страсбурге "не оценили то, что могли ли быть предусмотрены обвинения и приговор, вынесенный судами страны, в момент осуществления деятельности".

По словам адвоката, Большая коллегия ЕСПЧ также должна оценить, согласуется ли интерпретация роли партизан, представленная литовскими судами, с международным правом.

"ЕСПЧ не рассматривал вопрос о том, может ли мнимая роль помощника С. Дрелингаса на момент ареста партизана быть понято как действие, предусмотренное в Конвенции о геноциде", – сказал BNS адвокат.

Борьба "лесных братьев"

Литовские суды констатировали, что С. Дрелингас участвовал в операции по задержанию командира партизан и его жены, понимая, что им грозит смертная казнь, пытки, или ссылка.

Сам С. Дрелингас уверял, что в то время находился в другом месте - в здании КГБ.

После Второй мировой войны А. Раманаускас-Ванагас возглавлял партизан Дзукии, а в 1949 году подписал с другими партизанскими командирами Декларацию движения борьбы за свободу Литвы.

Вооруженная борьба за восстановление независимости Литвы велась с 1944 года до 1953 года. А. Раманаускас-Ванагас был арестован в 1956 году, подвергся жестоким пыткам и в следующем году был казнен.

Останки командира партизан были идентифицированы и торжественно перезахоронены в октябре прошлого года.

Когда ССР во второй раз оккупировал Литву, десятки тысяч жителей Литвы встали на партизанскую борьбу с оккупантами.

С советской оккупацией в Литве после войны боролось около 50 тысяч партизан, которых еще называли "лесными братьями".