В этом году в Литве задержано в 3 раза больше контрабанды сигарет

BNS ru.DELFI.lt

Foto: Kauno aps. VPK

В этом году литовские таможенники задержали в три раза больше контрабанды сигарет, чем за тот же период прошлого года, ее сумма достигла 11 млн евро, сообщила во вторник Криминальная служба таможни.

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