Профессор Ландсбергис: мы в Европе можем стать очень значимыми

20 мая в студии DELFI состоялись дебаты перед выборами в Европарламент, в которых принял участие бывший европарламентарий Витаутас Ландсбергис, европарламентарий и кандидат на выборах в этом году Антанас Гуога и Линас Контримас, представляющий на этих выборах Литовский союз крестьян и зеленых. Участники дискуссии обсудили важные вопросы европейской идентичности, не забыли и об актуальных вопросах этого дня.

Приближающиеся выборы в ЕП многих заставили задуматься об активности избирателей. Согласно статистике, жители Литвы поддерживают членство страны в Евросоюзе (ЕС) и считаются одними из самых больших еврооптимистами, однако они не отличаются активностью на выборах в ЕП.

Обсудили роль Литвы в ЕП: мы важнее, чем думаем

Такое равнодушие профессор Ландсбергис объясняет растерянностью литовцев и тем, что они не могут вжиться в европейскую идентичность.

"Вся идея ЕС и создание - это творческий процесс, наверное, многие люди не осознают, что мы - не сами по себе, не блуждаем где-то, не сидим на заборе между Россией и ЕС, мы находимся внутри ЕС. Мы – не кандидаты или просители помощи, опеки, защиты. Мы работаем вместе с другими, чтобы ЕС был действенным, значимым, и, конечно, люди видят прямую пользу, но часто не видят эту прямую пользу от того, что живут в такой демократической мощи. У нас там есть голос, мы можем иметь значимый голос. Это зависит от нас и от людей, которых мы выбираем", – сказал профессор, но не назвал своих фаворитов.

На вопрос, почему он хочет стать европарламентарием, Гуога ответил, что мандат дает больше возможности служить людям, участвовать в значимых проектах.

"Парламент - это место, где говорят, значит, нам нужно выбирать людей, которые умеют говорить. Многие говорят, что надо голосовать за те, что сидят, но это не так. Парламент - это место, где говорят, там приходит комиссия, проходит совет, ты должен убедить, уметь разговаривать в коридорах, ресторанах. Должен владеть многими языками. Представлять Литву как отличную страну, страну всех людей, которую Европа должна защищать, поскольку мы - патриоты Европы", – сказал Гуога, кандидат Литовской партии центра.

Контримас представляет себе роль депутата иначе, как необходимость защищать свои национальные ценности: "Мои ценности ясны – взгляд со стороны независимости Литвы, свободы, сохранения языка. Я бы сказал, что иногда надо это делать решительнее".

Между тем профессор Ландсбергис сказал, что в ЕП решаются европейские вопросы, поэтому это не место для решения проблем Литвы. Но он выделил важную роль Литвы в ЕП: "Наша роль была такой, и я думаю, такой осталась, это экспертная роль. Если мы активные в ЕП, мы действуем как эксперты в конкретном регионе, в отношении определенного соседства. Мы хорошо знаем, что там. Наши соседи на Западе - не знают. Мы можем их немного просветить, вот это и есть роль активного эксперта. Мы видим, в чем опасность, где обман, попытка вовлечь, манипулировать. Мы хорошо видим манипуляции. Конечно, не всем нравится, когда ты предупреждаешь, что его обманывают или им манипулируют".

Говоря о неоконченной миссии в контексте ЕС и ЕП, Контримас обратил внимание на то, что Европа еще до конца не осознала преступления коммунизма, а если этого не сделать, то сложно себе представить единый Союз. "Поняла ли Европа, что нацизм и коммунизм в равной степени ответственны за преступления? Мне кажется, что этого мы еще не сделали. Если мы говорим о будущем Европы, не ответив на этот вопрос, мы не можем соединять все в одно", – сказал Контримас.

Когда зашел разговор о том, что члены ЕП могли бы сделать, что бы их голос был услышан, а работы были более слаженными, Ландсбергис посоветовал не бояться иногда быть непопулярными и не отступать от своих идей.

"Когда я оттуда ушел, обо мне начали вспоминать. Может, и время изменилось, и люди, которые продолжили там работу, стали говорить, что он правильно говорил. Значит, след остался, твои слова не высосаны из пальца, потом их подтверждает жизнь.

Наверное, это зависит от способности тех же депутатов ЕП и инициатив в общении с избирателями, тогда можно объяснить значение ЕП, поскольку кто-то другой, не член ЕП, это сделать не может. (...) Тем самым мы будем чувствовать, что мы и есть ЕС, а не какие-то клиенты ЕС. Нам все еще навязывают эту позицию. Мы колхозники старого колхоза, но однажды надо выйти из этого. (...) Мы видим где-то хозяина, а ведь эти хозяева и есть мы", – сказал профессор.

Контримас подчеркнул и важность сохранения своей идентичности. "Многие говорят. что член ЕП представляет граждан Европы, но мне кажется, что для нашей страны важно, чтобы эти избранные не забывали, что они - представители граждан Литвы. (...) Я заметил, что европарламентарии уезжают и находятся в отрыве от Литвы, начинают встречаться не с широкими целевыми аудиториями, а с местными людьми".

Мнения по вопросу Островецкой АЭС разделились

Мнения по основному вопросу дебатов - Островецкой АЭС - у членов дискуссии в ЕП разделились.

Гуога сказал, что в вопросе Островца не видит иного выхода, как только смириться с положением и делать все для обеспечения безопасности. "К сожалению, это была наша ошибка, что мы провели референдум. Надо было нам строить АЭС с японцами, но допустили ошибку. Референдумы в Литве не должны быть такими, как сейчас, поскольку нужна большая активность. Островец мы не остановим, но можем пытаться смириться, помочь им, чтобы АЭС была безопаснее. Места для борьбы нет", – считает Гуога.

Ландсбергис и Контримас считают иначе. "Нас хотят втянуть в такой нарратив, будто все проиграно, сейчас осталось лишь думать о безопасности. Фигу нам покажут с этой безопасностью. Первым преступлением и свинством по отношению к нам было выбранное для строительства место. Были другие места, другие идеи, но Москва приказала строить на голове у Литвы, Лукашенко послушался, взял деньги и эту функцию, которая внесла разлад между ним и ЕС. Сейчас это угроза не для Литвы как отдельного государства, это угроза и для ЕС. Тут Москва сыграла успешно, но не нужна нотка смирения", – убежден Ландсбергис.

Контримас согласен с профессором. "Наша тактика зависит от поставленной цели. Если мы говорим, что начинаем делать скидки, третье, четвертое, вот, смотрите, шлем уже свою делегацию посмотреть на стройку. Уже сейчас Беларусь понимает, что не совсем хорошо было писать под диктовку России, и за 10 лет в Восточной Европе, если смотреть с позиции границы Литвы, многое изменится. Я думаю, белорусский народ тоже начинает думать, и оппозиция говорит, что строительство было ошибкой. Так мы, заручившись твердой позицией ЕС, можем не забывать об этой теме. Я думаю, тогда мы добьемся большего", – сказал Контримас.

Двери в ЕС должны быть открыты

Во время дебатов поднимали и вопрос Brexit.

Гуога пояснил, что, по его мнению, повлияло на решение Великобритании. Политик считает, что процесс побудило отставание регионов от центра, а также страх перед мигрантами-мусульманами. Однако европарламентарий не считает Brexit особой угрозой для Литвы: "Если ЕП проголосует за выход Великобритании, она будет такой, как, скажем, Норвегия, Швейцария. Будет за все платить, границы практически будут открыты, несмотря на то, что она голосовала за закрытую границу, чтобы не впускать мигрантов. Не надо пугать людей, они смогут остаться в Великобритании. Никто их оттуда не выгонит".

Ландсбергис назвал Brexit ошибкой англичан: "Британцы повелись на миф о своей особенности. Я думаю, что они уже сами себя уговаривают остаться, только им стыдно и неудобно".

Контримас согласился с этой мыслью, заметив, что британцы испугались идеи единой Европы.

Все участники дебатов согласились, что для Литвы членство в ЕС - исторический шанс присоединиться к семье стран, лелеющих демократические традиции, и одобрили дальнейшее расширение ЕС. "Для Литвы ЕС - шанс, переход в ту историческую, политическую, культурную среду, где и мы должны быть. Не зря мы - еврооптимисты. Мы знаем об этих плюсах", - сказал Контримас.

Профессор Ландсбергис акцентировал, что важно не поддаваться атакам со стороны врагов и сохранять идею единой Европы. "Идея ЕС - свобода, открытость, ответственность. <...> Это пространство свободы и мира. Это успешный проект. Это кому-то не нравится, поэтому хотят все разрушить, чтобы не было мира, чтобы начались бои.

Такая двойственность всегда была в ЕС. Он за общность свободных стран, но параллельно возникает спор - должен ли он быть открытым, может не надо быть слишком открытым и принимать новых членов – рассуждал профессор, – дверь не должна быть запертой. <...> Должно быть больше установок в вопросе Украины, нельзя слушать демагогов <...> Пусть они [Украина] постараются, но показывать, что их не примут было бы неэтично".