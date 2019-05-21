ДТП на дороге Каунас-Клайпеда: пожарные-спасатели помогали зажатому в авто человеку

21 мая утром на дороге Каунас-Клайпеда произошло серьезное ДТП. Помощь врачей и пожарных-спасателей потребовалась зажатому в автомобиле человеку.

Пресс-секретарь Департамента пожарной безопасности и спасения информировала, что в 8.15 ч. поступило сообщение о том, что на дороге A1 Каунас-Клайпеда, недалеко от Минишкяй, произошло ДТП.

По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль Renault и тягач Mercedes-Benz.

Из искореженного автомобиля пожарные-спасатели освободили зажатого мужчину. Пока данных о степени серьезности полученных им повреждений нет.

Каунасская полиция информировала DELFI, что движение транспорта на этом участке осложнено, однако полиция регулирует движение. По данным полиции, водитель тягача трезвый.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Очевидцы в фесйбуке пишут, что от легковушки почти ничего не осталось.