Погода: после жары прогнозируют сильный ветер и дождь

Во вторник в первой половине дня ожидается переменная облачность и без осадков.

После обеда облачность увеличится на юге и на западе страны, на юго-западе страны ожидается дождь с грозой.

Примерно с 14 ч. в Алитусском, Мариямпольском, Мариямпольском, Таурагском, а позже и в Клайпедском округе возможны дожди с грозами. Будет дуть Температура в большей части районов будет 25-27 градусов, особенно жарко будет в Утенском, Паневежском, Шяуляйском и Тельшяйском районе – до 27-29 градусов тепла.

В среду в первой половине ночи местами пройдут небольшие дожди. С полуночи станет сухо и спокойно. Прогнозируют ветер переменного направления 4-9 м/с. В низинах возможен небольшой туман. Ночью будет 13-17 градусов тепла.

В среду днем будет облачно. Однако после теплой ночи к полудню воздух все же прогреется до 23-28 градусов тепла. Во второй половине дня небольшие дожди охватят многие районы. Местами дожди будут сопровождаться грозами, ветер поднимется до 15 м/с.