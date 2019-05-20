Каунасец зафиксировал как автомобиль задел людей и уехал, не остановившись

В редакцию портала Kas vyksta Kaune передали видео, которое сделано при помощи видеорегистратора. Водитель на стоянке зацепил людей и, не заметив этого, уехал.

"Я заснял очень интересную ситуацию, хочу поделиться. Могу сказать, что люди попались терпеливые, а водитель безответственный", – писал мужчина, который зафиксировал инцидент на пр. Саванорю, в Каунасе, у магазина Hyper Maximа.

На видео видно, что водитель Toyota, который дал задний ход, приближается к людям, которые выкладывают покупки из тележки в автомобиль, а потом ударяет машиной женщину.

Мужчина ударил автомобиль Toyotа ногой.

Сам водитель Toyota не выясняет причину этого действия и с места происшествия уезжает.