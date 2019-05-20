Опрос жителей: должен ли президент Литвы встретиться с Путиным

Должны ли руководители Литвы встретиться с президентом России Владимиром Путиным? Такой вопрос обсуждался после того, как с главой РФ встретилась президент Эстонии Керсти Кальюлайд. По заказу DELFI компания Spinter tyrimai провела опрос общественного мнения, который показал, что жители думают по этому поводу.

Опрос был проведен 20-29 апреля 2019 года. В нем участвовали 1009 респондентов. Допустимая погрешность результатов опроса 3,1%.

Первым вопросом был вопрос о встрече Кальюлайд с Путиным. На вопрос должен ли новый президент Литвы, которого выберут в конце мая, встретиться с главой России? "Да" ответили 65% респондентов. Правда, большинство, осторожно оценили возможность такой встречи.

"Да, должен целенаправленно идти к такой встрече по своей инициативе" - ответили лишь 8,7% респондентов. 36,8% согласились, что новоизбранный президент должен стараться встретиться с Путиным, если выпадет такой случай. 20% также согласились с тем, что такая встреча необходима, но "только по приглашению России без каких-то дополнительных условий". Еще примерно столько же респондентов (19,5%) были против такой встречи, а 15% не знали как ответить на вопрос.

В необходимости в такой встрече (при удобном случае или целенаправленной встречи) чаще выражали уверенность мужчины, респонденты 36 лет и старше, жители районных центров.

Во время дебатов у кандидатов спрашивали, поедут ли они в Москву, если станут президентом. Ингрида Шимоните ответила, что сейчас не видит о чем можно было бы говорить с президентом России, но в ближайшие 10 лет такой сценарий был бы возможен.

"Я думаю, что уже сегодня надо думать и готовиться к будущему, но что касается сегодняшних дней, сейчас ехать в Москву, сказать Путину об Украине и Грузии и получить прогнозируемый ответ, не вижу никакого смысла", – сказала Шимоните. Комментируя визит Кальюлайд в Москву, Шимоните подчеркнула, что страны Балтии должны придерживаться единой политики в отношении России.

"Можно пытаться говорить с Россией об Украине и Грузии, но, мне кажется, что международное сообщество уже долгое время это делает, и непохоже, что мы видим какие-то перемены. Я бы прочитала эту весть иначе. Мне кажется, нам надо говорить, что странам Балтии надо начать формировать более единую позицию в отношении России", – сказала она.

Науседа еще в марте сказал, что с соседними странами надо общаться, но не обязательно на уровне глав государств.

"Перед тем как говорить, мы должны декларировать принципы и не делать из них тряпку, в общении со странами, которые сегодня ведут себя агрессивно, где наблюдаются нарушения прав человека и которые не отвечают нашим представлениям о демократии. Но это наши соседи, если мы не отказываемся от наших принципов, можем пытаться говорить с ними, может, сначала начиная с низшего политического уровня, сначала говорить об экономическом и культурном сотрудничестве", – сказал Науседа.

Немного раньше, отвечая на вопрос, поехал бы он на встречу с Путиным, он подчеркнул, что в нынешних обстоятельствах, когда положение в Украине не изменилось, он не планировал бы это. Положение изменилось бы, если бы изменились обстоятельства.

"Крым должны отдать тому государству, которому он принадлежит, а на востоке Украины должен прекратиться конфликт. Украинцы и россияне должны вспомнить, что они - не враги, что у них была общая историческая судьба, граница, но не узурпировать право на свободу. Конечно, это условие в наши дни сложно осуществить, но все же, я думаю, что в политике принципы должны иметь какое-то значение, а не быть каким-то вспомогательным инструментом", – сказал Науседа.

Spinter tyrimai спрашивал у респондентов, в какую из стран в первую очередь должен отправиться новоизбранный президент с визитом. России в первой тройке не было. Большая часть участников опроса (40%) указали страны Балтии – Латвию или Латвию и Эстонию.

На втором месте – Польша (21,6%), на третьем – США (11,7%), на четвертом – Россия (9,6%). Всего 7,7% участников опроса считали, что в первую очередь новый президент должен лететь в Брюссель (там находятся представительства ЕС и НАТО), 6,6% считали, что первой поездкой должна быть поездка в Германию, 2,2% указали другую страну, а 0,6% не ответили на вопрос.

Напомним, что Науседа указал, что с первым визитом он отправился бы в Польшу а Шимоните сказала, что это была бы Варшава или Рига.

На вопрос, должна ли Литва добиваться дислокации американских солдат на своей территории, "да, обязательно, чем раньше, тем лучше" ответили 26,6% участников опроса. "Да, но лишь символической временной" - 24,7%, еще 24,3% указали, что Литва должна добиваться дислокации военных НАТО, но не американцев. 11,6% респондентов ответили "нет", а 12,8% не ответили на вопрос.

За присутствие американцев выступают мужчины, люди 26-45, избиратели с хорошим образованием, большими доходами, жители крупных городов. За символическое и временное присутствие военных США выступает молодежь (18-25 лет). За военных НАТО, но не американцев чаще выступают женщины, респонденты от 46 лет и старше.

Во время дебатов Науседа упоминал, что цель Литвы - тесное сотрудничество как с НАТО, так и с США. Кандидат упоминал о значительной роли США. "Хочу добиваться, чтобы в Литве дислоцировали 1500–3500 военных НАТО", – сказал Науседа.

Шимоните была еще конкретнее. Одной из насущных проблем она считает проблему безопасности воздушного пространства в регионе.

"Для этого нужны конкретные решения в вопросе воздушной безопасности как в рамках НАТО, так и на основе двусторонних отношений с США. В случае угрозы миссия воздушной полиции НАТО должна стать частью обороны воздушного пространства. Для безопасности Литвы очень важно лидерство США, однако важно соблюдать и солидарность с единомышленниками в ЕС (...)", – сказала она.