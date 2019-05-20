В муниципалитетах Литвы началось досрочное голосование

20 мая в муниципалитетах Литвы началось досрочное голосование во втором туре президентских выборов и на выборах в Европарламент (ЕП).

Досрочное голосование состоится в зданиях муниципалитетов 20-24 мая с 8 до 20 ч.

Желающие проголосовать досрочно должны предъявить документ, удостоверяющий личность.

В день выборов, 26 мая, голосование также пройдет с 8 до 20 ч. Ночью будут считать голоса.

Во втором туре за пост президента борются два кандидата: кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и экономист Гитанас Науседа.

На выборах в ЕП можно выбирать из 17 списков: общественный избирательный комитет "Движение президента Роландаса Паксаса", Литовский союз крестьян и зеленых, Литовская партия зеленых, Литовская социал-демократическая партия, Союз отечества – Христианские демократы Литвы, общественный избирательный комитет "Решающий рывок", Литовская партия центра, "Блок Вальдемара Томашевского" – коалиция Союза христианских семей и Русского альянса, Партия труда, общественный избирательный комитет "Крепкая Литва в единой Европе", Литовская социал-демократическая партия труда, общественный избирательный комитет "Витаутас Раджвилас: давайте вернем себе государство!", общественный избирательный комитет "Поезд Аушры Малдейкене", Литовский союз свободы (либералы), Союз либералов ЛР и партия "Порядок и справедливость".

Избирателям будут выдавать по два бюллетеня: на выборы президента и ЕП. При голосовании за президента надо отметить одного из двух кандидатов, фамилии которых идут в алфавитном порядке.

На бюллетене выборов в ЕП будут перечислены списки кандидатов. Избиратель должен отметить один из списков, а внизу будет 5 окошек, в которых можно указать номера кандидатов из списка (рейтинговать кандидатов конкретного списка). Если избиратель в этих окошках ничего не отметит, считается, что он согласен с порядком кандидатов в списке кандидатов.