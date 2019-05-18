Официально открыта эстакада в Русне

В Шилутском районе 18 мая была официально открыта эстакада в Русне, которая необходима жителям во время весенних половодий.

На церемонию приехал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис и министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис.

Староста Русне Даля Дробнене сказала, что "эстакада открывает перед жителями Русне дорогу в Литву".

"Мы сейчас начинаем новую жизнь, с чистого листа", – сказала BNS Дробнене.

"Сейчас мы стали полноправными гражданами Литвы, а не как раньше, когда были нужны только во время выборов и летом, когда остров очень красив", – сказала она.

Движение по эстакаде было открыто с 15 мая. Сами работы по укреплению насыпи будут проходить до конца года, во время этих работ иногда будет ограничиваться движение.

Ранее сообщалось, что общая стоимость проекта - около 10 млн. евро, но из-за дополнительных работ ее стоимость увеличилась до 17 млн. евро. Работы финансируют за счет средств на программу по присмотру и расширению дорог.

Дорога Шилуте – Русне - это единственная дорога, ведущая на остров. Во время ежегодных наводнений ее затапливает. Из-за этого нарушалось сообщение с островом.