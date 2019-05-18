Прокуроры: Мотузас преступления не совершил, но мог совершить служебный проступок

Прокуроры изменили статус посла Литвы в Москве Ремигиюса Мотузаса в расследовании о возможно непрозрачной выдаче визы российскому предпринимателю, однако усматривают в действиях дипломата признаки служебного проступка.

Генпрокуратура Литвы 17 мая сообщила, что отменила статус специального свидетеля в отношении Мотузаса, но информацию о вероятном проступке передала МИД.

Статус спецсвидетеля присваивается в том случае, если лицо опрашивают в связи с совершенными им действиями, но оснований для предъявления подозрений недостаточно.

Теперь у Мотузаса в расследовании будет статус обычного свидетеля.

МИД анализирует предоставленную правоохраной информацию, сказала BNS пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.

Посол с начала апреля отозван на для консультаций в Литву из-за своей уязвимости и полученных в Москве угроз после вынесения приговора в так называемом "Деле 13 января".

В деле о торговле влиянием литовская правоохрана предъявила подозрения бывшему долголетнему дипломату, главе Литовской ассоциации палат торговли, промышленности и ремесел Римантасу Шидлаускасу, гражданину России, владельцу банка Ринату Насырову и предпринимателю Альбинасу Беляускасу.

Прокуроры подозревают, что Шидлаускас за взятку пообещал повлиять на определенных лиц с тем, чтобы Насырову была выдана шенгенская виза.

Визы Насырову и его сыну в конце марта были выданы в посольстве Литвы в Москве на основании письменного приглашения Шидлаускаса, адресованного Мотузасу.

Посол в России подтвердил, что перед отправкой приглашения Шидлаускас ему позвонил. Дипломат утверждал, что Шидлаускас попросил посмотреть, "чтобы все было хорошо".

Мотузас сказал, что ответил Шидлаускасу: "Хорошо, посмотрим". По его словам, это "обычная риторика, которую сказали и забыли".

Дипломат указал, что получил письмо Шидлаускаса с приглашением по прошествии нескольких дней после разговора и переслал его консулам без какого-нибудь дополнительного текста.

По словам посла, выдача визы Насырову соответствовала всем требованиям.

Мотузас является послом Литвы в России с 2015 года.