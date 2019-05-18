Рейд в Вильнюсе: мужчина пил 4 дня, а потом решил вернуться домой

Столичная дорожная полиция провела очередной рейд в ночь с пятницы на субботу. Неприятности ждут мужчину, который четыре дня пил, а потом решил поехать домой и гражданина Германии, который решил поездить по центру на арендованном автомобиле.

Около 23.30 ч. на перекрестке ул. Буйвидишкю и Чёбишкю был задержан первый нарушитель.

От водителя Nissan (с обозначением "инвалид") сильно пахло алкоголем. В первый раз пожилой человек "надул" 1,84 промилле, а через 15 минут – 1,86 промилле.

Мужчина с трудом ориентировался в пространстве, он сказал, что ехал домой и пил только пиво. Позже выяснилось, что он пьет четвертый день. На ул. Пилимо полиция выявила еще одного нарушителя.

На автомобиле VW Up компании Spark, которая сдает в аренду электромобили, ехал гражданин Германии. Он был пьян - 0.88 промилле.

Кроме того, во время рейда выявили 5 водителей, которые пили, но в их организме было допустимое количество алкоголя.

Во время рейда полицию вызывали на ул. Кауно.

Там столкнулись автомобили Audi и Mercedes-Benz. По предварительным данным, водитель Audi хотел развернуться и во время маневра не пропустил ехавший по главной дороге Mercedes-Benz.

Сначала сообщалось, что в ДТП пострадал человек, однако врачи оказали помощь мужчине на месте и в больницу его не повезли. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.