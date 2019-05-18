В Литве пройдет традиционная Музейная ночь

В субботу, 18 мая, во всей Литве пройдет традиционная Музейная ночь, организаторы которой надеются, что на нее придут около 150 000 человек.

В этом году тема этого традиционного праздника – "Музеи, как ось культуры: будущее традиции".

"Ежегодно мероприятия Музейной ночи становятся все более популярными. Музеи в этот день и вечер посещают даже те люди, которые обычно не ходят в музеи. Музейная ночь – прекрасный способ популяризации богатств литовских музеев", – сказала BNS представитель организаторов Раса Аугутите.

Это мероприятие в Литве проводят в 11-й раз. В нем примут участие 130 музеев и различных организаций во всей Литве.

"На этот раз примет участие большое количество музеев и организаций, цель которых - распространение культуры. Это и театры, и библиотеки, и развлечения", – сказала Аугутите.

Традиционную Музейную ночь проводят по случаю Международного дня музеев, который отмечают 18 мая. В Европе эти мероприятия проводят в 14-й, а в Литве в 11-й раз.

В прошлом году Музейная ночь привлекла около 120 000 человек.

В Вильнюсе различные мероприятия состоятся в:

Железнодорожном музее

Литовском национальном музее (ул. Арсенало, 1)

Мастерской по созданию текстиля: от нитки до одежды (ул. Т.Косцюшкос, 3)

Бастее

На башне Гедиминаса

Доме-музее Казиса Варнялиса (ул. Диджёи, 26)

Мемориальном музее-квартире Винцаса Миколайтиса-Путинаса

Дворце правителей

Музее таможни

Музее денег

Музее театра, музыки и кино

Музее МО

Мемориальном музее-квартире Вунцаса Креве-Мицкявичюса

выставке Future Live (в Музейную ночь ее посещение бесплатное с 19, 20 и 21 ч. группами до 50 чел.)

Доме бабочек (парк Сапег)

Музее энергетики и техники

Библиотеке для незрячих

Музее церковного наследия

Мемориальном комплексе Тускуленай

Государственном еврейском музее Гаона

и др.