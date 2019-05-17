"Крестьяне" определились: остаются у власти и выражают поддержку Сквернялису

В пятницу после обеда в Каунасе заседал Совет Литовского союза крестьян и зеленых. Во время заседания премьер-министр сам попросил, чтобы провели голосование по вопросу доверия к нему – "крестьяне" выразили ему поддержку.

На заседании поднимали три вопроса: работа в коалиции, выборы в Европарламент и кандидаты на пост президента.

Перед заседанием лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис сказал СМИ, что не знает, состоится ли голосования по вопросу доверия ему и Сквернялису. "Я не знаю, что решит Совет", – сказал Караускис. Правда, jisон сказал, что бюллетени для голосования подготовлены.

Лидер "крестьян" сказал, что, скорее всего, испортит бюллетень во втором туре президентских выборов, но потом сказал, что за Ингриду Шимоните точно голосовать не будет. "За Шимоните точно голосовать не буду, а о втором варианте подумаю, время еще есть, – сказал он. – Об этом мы еще будем говорить".

Во время встречи Сквернялис сам обратился к совету с просьбой проголосовать по вопросу доверия к нему. Голосование было тайным.

После встречи Виргиниюс Синкявичюс сказал, что единства не было: "3 голосовали против, 1 бюллетень испорчен и 69 были за доверие". Синкявичюс сказал, что вопрос доверия к Карбаускису не поднимался, поскольку сейчас в этом нет необходимости.

"Не надо забывать, что выборы через неделю, думаю, что после трех выборов можно будет говорить и оценивать ситуацию, думать, как партия будет выглядеть через 15 г. на парламентских выборах. Сейчас это было бы нелогичное и ненужное голосование", – сказал Синкявичюс.

На заседании голосовали и по вопросу дальнейшей работы в коалиции. По словам Синкявичюса, было решено участвовать в создании коалиции и говорить с кандидатами о дальнейшей работе. Тут один человек воздержался, а остальные голосовали "за".

Сквернялис сказал, что это было больше моральной проверкой, которая не будет иметь влияния на его решение. Она сказал, что свое мнение об уходе с поста не меняет. Премьер утверждал, что рад тому, что в партии решения принимаются не аплодисментами, а на тайном голосовании.

Три человека были против, но, по словам премьера, у них не было никаких упреков лично в его адрес.

Карбаускис сказал, что обсуждался и вопрос второго тура президентских выборов, однако Совет не принял решение, кого из кандидатов поддержать. Однако 17 мая вечером совет намерен пригласить обоих кандидатов на встречу во вторник. После этой встречи и будет принято решение.

"Мы решили, что должны пригласить кандидатов и выслушать их ответы на наши вопросы", – сказал Карбаускис.

На вопрос, как он оценивает слова Дали Грибаускайте о том, что "крестьяне" не держат свое слово, Карбаускис ответил: "Могу и президенту и всем другим жителям Литвы сказать: а что нам остается делать?"

Он сказал, что консерваторы не взяли на себя ответственность, поэтому "крестьяне" решили остаться у власти. И хотя переговоров с Габриэлюсом Ландсбергисом не было, Катбаускис сказал, что оценил публичные его заявления.

Выборы в ЕП, по словам Карбаускиса, не будут иметь никакого воздействия на решение оставаться у власти или нет, однако он призвал избирателей обязательно приходить на выборы. Он сказал, что на позитивный лад настраивают результаты опросов, согласно которым "крестьяне" лидируют.