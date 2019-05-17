Грибаускайте: правящие со своих постов не уйдут, они давно не держат свое слово

BNS ; Саулюс Якучёнис , ru.DELFI.lt

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что несмотря на обещания "крестьян" покинуть правящую коалицию, они не уйдут из власти.

Статьи по теме:

Рекомендуем: