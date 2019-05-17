Лидер оппозиции: под дудку Карбаускиса плясать не будем

Заявления правящих "крестьян" об уходе из власти были лишь попыткой мобилизовать избирателей, при обновленном намерении свалить ответственность на оппозицию, заявила лидер оппозиции, староста парламентской фракции Движения либералов Виктория Чмилите-Нельсен.

"Оппозиция всегда готова к различным сценариям, однако единственное, к чему оппозиция не готова, так это плясать под дудку председателя Комитета по делам культуры Рамунаса Карбаускиса", – заявила парламентарий в пятницу в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Она считает, что Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграрии") не собирался уступать кормило власти, а своими предвыборными заявлениями "аграрии" сами загнали себя в угол, сейчас же пытаются найти объяснения заявлениям, которые звучали в последние недели.

"Этот антирекорд смены мнений поставлен в последние недели. Я считаю, что избирателям также не импонируют подобные метания", – сказала В. Чмилите-Нельсен.

До первого тура президентских выборов и Р. Карбаускис, и С. Сквернялис утверждали, что в случае проигрыша партии на президентских выборах и выборах в ЕП, она покинет власть. Сам премьер сказал, что уйдет в отставку с 12 июля.

Однако во вторник фракция ЛСКЗ в Сейме Литвы выразила поддержку премьеру и решила остаться в правящем большинстве, премьер сказал, что еще подумает, как поступить после избрания нового президента – вернет ли он полномочия, а затем будет стремиться сформировать правительство, или уйдет в отставку.

Сейчас у "крестьян" самая крупная фракция в парламенте, в нее входят 50 депутатов. Сейм возглавляет не входящий во фракцию представитель ЛСКЗ Викторас Пранцкетис.