Дебаты о посте главы ЕК: кого выберет Европа?

17 мая внимание Европы приковали дебаты кандидатов на пост главы Еврокомиссии. Кого выберет Европа и какое будущее ждет Евросоюз?

6 кандидатов представились и представили свои программы, пытаясь примерить на себя кресло, занимаемое Жаном-Клодом Юнкером, и реформировать лицо ЕС в рамках своих идей. Но всего 3 из них считают реальными претендентами на этот пост – это голландец Франс Тиммерманс, датчанка Маргрет Вестагер и немец Манфред Вебер.

Кандидата на пост главы ЕК выдвигает Совет Европы, но утверждает кандидатуру ЕП ("за" должны проголосовать не менее 376 европарламентариев), поэтому большое значение будут иметь выборы в ЕП, намеченные на 26 мая. Своего кандидата утвердят те партии, которые получат больше всего голосов.

DELFI предлагает познакомиться со всеми 6 кандидатами, их взглядами, ценностями и предложениями для Европы.

Франс Тиммерманс

Этого политика считают наиболее реальным претендентом на пост главы ЕК. Тиммерманс – бывший министр иностранных дел Нидерландов, сейчас еврокомиссар и близкий соратник Юнкера. Он поддерживал активизацию 7-го пункта договора ЕС против Польши, был одним из активных критиков Польши в Брюсселе.

Тиммерманса на этот пост выдвинула фракция альянса европейских социалистов и демократов, несмотря на то, что он не является типичным представителем этого блока. Считается, что он может быть приемлем довольно широкому спектру депутатов.

Тиммерманса владеет голландским, английским, французским, немецким, итальянским и русским языками.

Маргрет Вестагер

Утверждают, что у этого кандидата также есть большой потенциал, хотя ее и не считают несомненным фаворитом. Вестагер – экс-заместитель премьер-министра и министром по экономическим и внутренним делам в правительстве Хелле Торнинг-Шмитт, Европейский комиссар по вопросам конкуренции. Она отличается борьбой против возможных нарушений условий конкуренции, ее решением было остановлено объединение французского железнодорожного концерна Alstom и немецкого гиганта Siemens. Она заручилась имиджем борца, не боящегося остановить международные корпорации.

Вестагер близка система либеральной торговли и экономики, ее взгляды либеральны и в социальных вопросах. Поэтому естественно, что ее кандидатуру выдвигает альянс либералов и демократов за Европу (ALDE), у которого в ЕП 68 членов.

По инициативе Вестагер компании Apple, Google и Amazon получили огромные штрафы.

Манфред Вебер

Еще один кандидат, которого считают фаворитом. С 2004 года член Европейского парламента от Германии. Лидер Европейской народной партии в Европейском парламенте с 2014 год. Это самая большая партия в ЕП на данный момент.

Вебер много времени посвятил агитации, но его успех еще не гарантирован. Он апеллирует к умеренным правым и центру, критикует правых популистов, которые после выборов могут набрать больше голосов. Особенно остро он охарактеризовал президента Венгрии Виктора Орбана, тот пообещал, что его Fidesz не поддержит кандидатуру Вебера. Во фракции сейчас 217 членов, но пока неясно, какой будет фракция после выборов.

Ян Захрадил

Этот чешский политик работает в ЕП с 2004 г., когда Чехия вступила в Евросоюз. От других кандидатов он отличается евроскептицизмом. Захрадил часто критикует ЕС за серьезную и быструю интеграцию, он подчеркивает, что он Atlanticist и выступает за укрепление трансатлантических отношений с США.

Его кандидатуру выдвинула фракция консерваторов и реформаторов, в которой 74 члена.

Захрадил отличается от других тем, что выступает за разные уровни интеграции разных стран. По его мнению, нужна система разных валют, нужны разные центры полномочий в Европе, которые смогут самостоятельно принимать решения.

Ска Келлер

Член Партии зеленых. Активист борьбы за права мигрантов. Она активно высказывается за борьбу с глобальным потеплением, однако много внимания предлагает уделять просвещению, борьбе с безработицей среди молодежи.

Во фракции зеленых сейчас 51 член, вряд ли их станет больше в ЕП нового созыва. Поэтому вряд ли у Келлер есть много шансов стать лидером ЕК.

Нико Куе

Бельгийский политик, известен меньше других, поэтому и шансов у него меньше, чем у других кандидатов. Его выдвинули левые, объединяющие крайних соцдемов и коммунистов, в которой 28 членов. .