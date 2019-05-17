Перед судом предстал Савукинас, совершивший ДТП на авто каршеринговой компанией

Заместитель директора компании Spaudos kontūrai Раймундас Савукинас совершил трагическое ДТП на автомобиле каршеринговой компании Citybee. 17 мая он предстал перед судом. Слушания проходят в Вильнюсском участковом суде. Дело ведет судья Угня Гайлюнене. Савукинаса судят за то, что он будучи в нетрезвом состоянии совершил ДТП, в котором погибла молодая девушка.

Однако первое заседание в суде было неуспешным – было решено привлечь к этому делу и страховую компанию, которая не ознакомлена с исками по возмещению ущерба, поэтому ей было дано время на ознакомление с материалами дела.

"Мой подзащитный признал свою вину на первом же опросе", – сказал адвокат Савукинаса Аугустинас Вайчюнас. Адвокат попросил суд вернуть залог в размере 5000 евро. Правда, адвокат просит перевести эти деньги ан счет родителей погибшей девушки, несмотря на то, что закон такой возможности не предусматривает.

Против такого решения выступил и адвокат родителей погибшей.

Пока проходят слушания по этому делу, у обвиняемого забрали водительское удостоверение.

Трагическое ДТП произошло ночью 22 апреля 2018 года в Вильнюсе. Автомобиль VW Golf, которым управлял Савукинас, на большой скорости врезался в стоявшие на перекрестке проспектов Пилайтес и Лайсвес автомобили BMW 530 и Toyota Prius.

В ДТП погибла пассажир Toyota Prius, водитель и второй пассажир получили незначительные травмы. Находившиеся в BMW 530 люди не пострадали.

Прокуратура сообщила, что Савукинас совершил ДТП, находясь в состоянии алкогольного (1,51 промилле показал алкотестер, анализ крови показал 1,56 промилле).

В выводах экспертов указано, что скорость автомобиля, которым управлял Савукинас, в момент столкновения составляла больше 130 км/ч.

Во время расследования Савукинас свою вину признал и сказал, что искренне сожалеет о случившемся. Он заметил, что общается с пострадавшими и уже начал выплачивать им нанесенный ущерб.

Савукинасу грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.