Повар из Литвы уехал в Великобританию и не прогадал: сейчас его уже показывают по телевидению

В последнюю неделю апреля в Великобритании начали показ новый сезон популярного кулинарного шоу Bake Off: The Professionals. В нем участвует и Эвалдас Юшка из Литвы.

К этому Эвалдаса привели не только профессиональные знания, тяжелый труд, но и постоянное совершенствование в ходе участия в разных кулинарных и кондитерских состязаниях. Полученный опыт Эвалдас продемонстрирует 22 июня в Друскининкай на Турнире тортов.

"Договор с телевидением не позволяет на рассказывать о том, что было на шоу, пока не завершится показ, но могу сказать, что нам удалось сделать больше, чем мы планировали. Мой коллега по команде и мой нынешний руководитель Нельсон Баррос уже участвовал в этом шоу и выходил в полуфинал. На этот раз мы добились большего, чем надеялись, я получил хороший опыт, ради которого и согласился на участие", – сказал Эвалдас, работающий за границей уже 5-й год.

Перед участием в шоу, он посетил много разных курсов, включая курсы по созданию скульптур из шоколада. "Мне повезло, что я сейчас работаю в ресторане, где это можно использовать на практике, что невозможно использовать в небольших кафе. Гостиницы используют шоколадные скульптуры для презентации, вот мы смогли практиковаться", – рассказал Эвалдас.

"На кухне ресторанов важное место занимают торты. Им выделяют отдельные секции, там производят только торты, поскольку их заказывают гости, празднующие дни рождения, свадьбы, организующиеся другие мероприятия. Поскольку в гостиничных ресторанах торты готовят только на заказ, по разным поводам, они отличаются эксклюзивностью, творчеством, вкусом, от тортов из специализированных магазинов. По крайней мере в Англии продают похожие торты", – заметил Эвалдас.

Чтобы работать именно на кухне в гостинице и работать в команде с одним из лучших кондитеров Англии, Эвалдас работал с самого начала своей карьеры повара в Литве. Его путь начался еще дома, в семье, где хорошо и охотно готовил отец. Родители и бабушка всегда говорили Эвалдасу, что если он станет поваром, то у него всегда будет работа и он не будет голодать. Послушав совета, Эвалдас поступил в Клайпедскую школу туризма, где уже на первом курсе победил в конкурсе на лучшего повара. Благодаря этому он поехал на стажировку в Испанию.

Затем Эвалдас участвовал в национальном конкурсе учеников профессиональных школ, где он с командой Клайпедской школы занял второе место. "Я знал, что учиться надо у лучших, поэтому после первой работы в одном из ресторанов, я сам нашел шефа Дейвидаса Праспаляускаса, который тогда завоевал титул лучшего повара Литвы. Он побудил меня принять участие в конкурсе лучшего повара Литвы – сказал, что я получу опыт и в следующий раз смогу бороться за призовое место. Тогда, в 2012 г., я занял второе место. В 2014 г. я также занял второе место, первое занял сам Дейвидас", – рассказал Эвалдас.

С литовской командой он участвовал в конкурсе в стран Балтии Baltic Culinary Cup в 2012 и 2013 гг. и в международном чемпионате Culinary World Cup в Люксембурге в 2014 г. Там он понял, что для дальнейшего совершенствования, надо уезжать из Литвы. Сначала он уехал на стажировку в Осло в ресторан двух звезд Michelin Maaemo. Позже, заработав денег, он отправился в Лондон, где окончил курсы Michelin Star Chef Course. После этого он прошел практику у шефа Клода Боси.

Затем он перешел на работу в ресторан Trinity (одна звезда Michelin). А оттуда перешел в ресторан 5-звездочной лондонской гостиницы Galvin Atheneum, гд еон познакомился со своим нынешним руководителем и партнером по Bake Off: The Professionals.

Перед участием в шоу он возвращался к Клоду Боси, который открывал новый ресторан, но затем нынешний шеф пригласил его в ресторан Angler, действующий в гостинице South Place Hotel. Эвалдас согласился, поскольку хотел больше работать с шоколадом.

Эвалдас делится полученным опытом – периодически прилетает в Литву, где ведет курсы студентам Kulinarinis menas в коллегии Св. Игнатия Лойолы. В мае он оценит работы второкурсников, поможет им открыть ресторан, в котором они будут учиться и работать, а 22 июня будет судьей на первом турнире тортов в Друскининкай.

Желающие принять участие в этом турнире могут регистрироваться по эл. почте dalyviai@tortuturnyras.lt Более подробную информацию можно найти на сайте www.tortuturyras.lt и на странице турнира тортов в социальной сетиFacebook.