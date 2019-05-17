Карбаускис: Решение КС по LRT не имеет никакого фактического смысла

Решение Конституционного суда Литвы о том, что Сейм нарушил основной закон страны, когда создал комиссию по расследованию деятельности национального теле-радиотранслятора LRT, не имеет никакого фактического смысла, заявил лидер правящего Литовского союза крестьян и "зеленых" Рамунас Карбаускис.

"Это решение не имеет никакого фактического смысла, поскольку это расследование было остановлено, а проект закона с этим выводом не имеет ничего общего", – сказал BNS Р. Карбаускис.

В четверг КС отметил, что решение создать следственную комиссию противоречило статье Конституции, защищающей свободу слова, а с финансами LRT могли разбираться государственные ведомства, которые действуют независимо от политической власти.

Р. Карбаускис утверждает, что выявленные комиссией проблемы LRT признало даже новое руководство общественного транслятора, а если бы расследование было поручено какому-либо ведомству, то оно "не смогло бы получить те документы, поскольку это было государство в государстве".

"Нынешняя администрация LRT признает, что то, что было констатировано этой комиссией, является правдой, и это был беспорядок, и многие вещи не делались так, как должны делаться", – добавил лидер аграриев.

Он также сказал, что после постановления КС не намерен отказываться от рассматриваемого в Сейме нового закона об LRT, который изменит структуру управления общественной теле-радиовещательной компании.

По словам Р. Карбаускиса, "никто не оспаривает констатирующую часть расследования, все спорят по предложениям, но проект закона, который зарегистрирован, совершенно иной, предложения не такие, какие был в выводах".

"Закон должен сделать LRT более прозрачным, ведь он содержится за счет средств налогоплательщиков, открытость должна быть абсолютной", – утверждает Р. Карбаускис.