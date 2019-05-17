В выходные погода в Литве значительно изменится

В ближайшие дни над Литвой столкнутся зоны высокого и низкого давления, поэтому погода в разных районах Литвы будет очень разной.

В пятницу днем в стране будет облачно с прояснениями, чаще солнце будет появляться только на севере страны. В большинстве районов ожидаются дожди, но они будут небольшими и кратковременными. Более обильные осадки прогнозируют только в Жемайтии, а к вечеру только местами кое-где может пройти сильный дождь с грозой. Будет дуть ветер средней силы - 7-12 м/с. В Литву понемногу будет возвращаться тепло, поэтому даже при высокой облачности температура во второй половине дня составит 17-22 градуса. Теплее всего в этот день будет в Паневежском, Утенском, Вильнюсском и Алитусском округе.

В субботу ночью будет облачно. Местами пройдут небольшие дожди разной степени интенсивности. Наибольшая вероятность дождя ожидается в Алитусском, Мариямпольском, Каунасском, Таурагском, Тельшяйском и Клайпедском округах. Местами возможны грозы. Ветер успокоится до 5-10 м/с. Температура ночью будет 11-14 градусов. Только на северо-востоке погода будет более ясной, там местами температура снизится до 9-10 градусов.

В субботу днем будет облачно с прояснениями, однако солнце будет появляться чаще, чем в пятницу. Днем местами будут формироваться дождевые облака, после обеда ожидаются дожди с грозами. Станет теплее, днем температура поднимется до 20-25 градусов тепла. Самым теплым этот день будет в Паневежском, Утенском и Вильнюсском округе. Ветер усилится до 7-12 м/с.

В воскресенье на востоке облака рассеются, а на остальной части страны по-прежнему будет облачно. Местами, наибольшая вероятность - в Центральной и Западной Литве пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер успокоится до 4-9 м/с. Ночь будет теплой, температура не будет падать ниже 10-15 градусов.

В воскресенье днем на востоке страны облака рассеются, а на западе облачность значительно увеличится. После обеда местами, в основном в Жемайтии, пройдут небольшие дожди с грозами. Будет дуть несильный юго-восточный ветер, лишь в тех районах, где прогнозируют грозы он может стать порывистым. Температура днем будет быстро расти, днем и после обеда воздух прогреется до 22-27 градусов тепла. Теплее всего в этот день будет в Паневежском, Каунасском и Алитусском округе.

В понедельник погода будет примерно такой же как накануне. И ночью и днем более ясной погода будет на северо-востоке Литвы, а более облачной - на юго-западе. На юго-западе как ночью, так и днем возможны небольшие дожди с грозами, более обильные дожди прогнозируют днем. Ночью температура составит 11-16, днем поднимется до 23-28 градусов тепла. Теплее всего в этот день будет в Паневежском, Каунасском и Алитусском округе.

Со вторника дожди, местами с грозами, будут более частыми гостями. Ночи будут теплыми, а днем из-за дождей и высокой облачности температура высоко подниматься не будет.