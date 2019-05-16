Cуд: Cейм Литвы нарушил Конституцию, когда решил расследовать деятельность LRT

В четверг Конституционный суд (КС) Литвы заявил, что парламент нарушил основной закон страны, когда создал комиссию по расследованию деятельности национального вещателя LRT.

По информации КС, решение создать следственную комиссию противоречило статье Конституции, защищающей свободу слова.

В начале 2018 года в Cейме была сформирована комиссия по расследованию финансовой и хозяйственной деятельности LRT, которая констатировала, что вскрыла нарушения публичных закупок, совершенные в период прежнего руководства общественного транслятора.

Одновременно она представила рекомендации по изменению модели управления LRT – было предложено учредить новое правление LRT, корректировать порядок назначения членов совета, сократить срок полномочий членов совета с шести до пяти лет и прочее.

В декабре прошлого года Сейм не утвердил эти выводы комиссии. Оппозиция заявила, что правящие стремятся политизировать национального транслятора и получить контроль над ним.