Учителя снова будут бастовать? Зарплаты большинства составляют 600 евро "на руки"

Несмотря на то, что в Литве ввели новую систему оплаты труда учителей, министерство выделило дополнительные средства на повышение зарплат, а бастовавшие в конце прошлого года учителя достигли соглашения с властями и прекратили забастовку, новейшие данные журнала Reitingai показали реальную ситуацию – зарплаты некоторых учителей составляют 500-600 евро "на руки".

"Можно утверждать, что зарплаты учителей в Литве очень маленькие, даже жалкие, но также можно сказать, что они совсем неплохие и солидарные. Парадоксально, но обе характеристики верны. Это оттого, что страна наша очень разная и школы в ней разные", – сказал главред журнала Reitingai Гинтарас Сарафинас.

503,22 евро – такова средняя зарплата в гарлявской гимназии Йонучу (Каунасский район). В основной школе Пошконяй (Шальчининкский район) средняя зарплата - 547,57 евро.

"800 евро "на руки" получают 27-28% литовских учителей. Остальные – меньше. Большая часть учителей получает не больше 500-600 евро", – сказал Сарафинас.

Средняя зарплата в основной школе Немунелиса Радвилишкиса (Биржайский район) – 593,36 евро, а в Йонишкском многофункциональном центре (Молетский район) – 600 евро.

606 евро средняя зарплата у учителей основной школы Паночай (Варенский район).

Парадоксальна разница в зарплатах учителей школ в тех же районах. Например, в Каунасском районе, в гимназии Йонучу всего 503,22 евро "на руки", а в гимназии Лукши – 1141,26 евро. Правда, авторы Reitingai отмечают, что эта разница от того, что гимназия Йонучу работает в одном здании с прогимназией, большая часть педагогов работает как в гимназии, так и в прогимназии, и их реальная зарплата выше 503,22 евро. Но не всюду зарплаты отличаются по этой причине.

Значительно отличаются средние зарплаты в школах Тельшяйского района: в основной школе Янаполё средняя зарплата 658,85 евро, а Тельшю Науяместиса – 1070,31 евро.

Похожая разница наблюдается и в школах Вильнюсского района: в начальной школе Веришкяй - 695,30 евро, а в Буйвидишкяй – 1188,83 евро.

Самые большие зарплаты у учителей частных школ, но там наблюдается также и самая большая разница в зарплатах. больше всего зарплата у учителей Вильнюсской международной школы – 2439,43 евро, а маленькие – в частной школе Šaltinėlis – 670,69 евро.

В 10 из 30 средних школ зарплаты учителей составляют меньше 1000 евро "на руки".

Председатель Литовского профсоюза работников просвещения Андрюс Навицкас сказал DELFI, что даже после забастовки ситуация не изменилась, поэтому профсоюз надеется в ближайшее время возобновить дискуссии.

"Никаких изменений в вопросе почасовой оплаты не было. Только сейчас правительство готовит стратегию, – заметил он. – Они предлагают повысить почасовую оплату со следующего года".

Навицкас сказал, что профсоюз надеется на следующей неделе возобновить переговоры. "Министерство на прошлой неделе получило полномочия от правительства. Мы уже собираемся решать этот вопрос, – сказал Навицкас. – Если не получится, обсудим разные способы оказания давления".

Он заметил, что после забастовки учителя предприняли разного рода акции неповиновения. Например, отказ оценивать экзаменационные работы за низкую плату. "Мы думаем начать дискуссии и по вопросу продолжительности учебного года и в иной форме оказывать воздействие на решения министерства", – сказал Навицкас.

И несмотря на то, что в декабре забастовку прекратили, договорившись о переговорах, они все еще не начались. Навицкас заметил, что учителя после забастовки стали решительнее.

Он не мог назвать, какую самую небольшую зарплату получают учителя в Литве, но прибавил, что профсоюзы заботятся о том, чтобы всем педагогам увеличили почасовую плату. "Если у учителя всего несколько часов и он получает всего несколько сот евро, мы не считаем, что это справедливо. Конечно, за несколько уроков тысячу платить не могут. Но мы считаем, что надо повысить и сравнять почасовую плату", – сказал лидер профсоюза.

Сарафинас заметил, что плохие результаты учеников зависят не только от нехватки учителей, но и от того, что в небольших школах объединяют разные классы, из-за нехватки детей. Так на одном уроке могут присутствовать ученики 2-3 разных классов. Например, пятиклассники, шестиклассники и семиклассники. Навицкас согласился, что это одна из проблем, которые влияют на результат.

"Также горячо обсуждается уравнивание условий обучения, чтобы они были одинаковыми как в городе, так и в сельской местности. Надо оценить, все ли школы могут иметь статус школ", - заметил Навицкас, сказав, что его цель - сделать зарплату учителей в размере 130% средней зарплаты.

По данным Департамента статистики Литвы, средняя зарплата "на бумаге" в Литве во втором квартале прошлого года составляла 926,7 евро, в госсекторе – 932,9, в частном секторе – 923,8 евро.