Британия: ученика из Латвии избили в школе со словами: "Убирайся в Россию!"

Нападению со стороны других учеников подвергся 15 мая школьник одной из школ в городке Бутл (северо-запад Англии): 12-летнего уроженца Латвии Эдварда П. , который собирался пообедать в школьном дворе, окружили, а затем избили сверстники, также обучающиеся в Hillside High School. При этом они выкрикивали ругательства и призывали его "возвращаться в Россию".

Как отмечает The Mirror, ученика 7-го класса сбили с ног, а затем нанесли 17 ударов по голове. Пострадавшего доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. У него констатированы синяки и ссадины на лбу, на носу, руках и спине. Поскольку он пожаловался на головные боли, ему проведут компьютерную томографию, чтобы проверить, не получил ли он черепно-мозговых травм.

Мать мальчика — Ольга Ш., которая также растит 14-месячную дочку — рассказала изданию, что подростки якобы подозревали Эдварда в том, что он мог наябедничать учителю на одного из их компании. Теперь избитый ребенок, который на этой неделе должен сдавать экзамены, боится возвращаться в школу.

Известно, что семья пострадавшего мальчика живет в городке недалеко от Ливерпуля уже 6 лет. В Мерсисайд семья перебралась из Риги в поисках лучшей жизни. К расследованию инцидента подключилась местная полиция. Инцидент пока не рассматривается в качестве преступления на почве ненависти, потому что офицерам полиции нужно поговорить с Эдвардом, чтобы получить разъяснения. За ситуацией также следит и руководство школы, в которой учится мальчик.