В Старом городе Вильнюса вместо поликлиники появится жилой дом

В Старом городе Вильнюса оживают заброшенные здания. В бывшей поликлинике появится жилой дом, правда, в нем сможет поселиться не каждый.

На сайте Вильнюсского самоуправления размещена информация о том, что здание поликлиники на ул. Диджёи, 32А, станет одноквартирным жилым домом. Здание принадлежит Вильнюсской провинции иезуитов.

На плане видно, что общая площадь здания 408,73 кв. м. В подвале оборудуют необходимые для эксплуатации здания подсобные помещения. На первом этаже будут 4 комнаты, кухня и 4 санузла, на втором – 6 комнат, 6 санузлов, кухня, то же самое будет и на третьем этаже. Еще две комнаты и два санузла разместят в мансарде.

Poliklinikos pastato paskirties keitimas į vienbutį gyvenamąjį namą Didžioji g. 32A

Указано, что в ходе капитального ремонта сохранится архитектурная композиция здания, нынешняя конфигурация крыши, высотность, периметр и ширина застройки.

Главный архитектор Вильнюса Миндаугас Пакальнис был удивлен тем, что здания охарактеризовали как одноквартирный дом. По его мнению, план больше напоминает общежитие.

"Если это одна квартира, в которой живет большая семья, то может быть. Не знаю, почему назвали одноквартирным домом. (…) Я понимаю, что это будет использоваться для внутренних целей, но почему назвали одноквартирным домом - я не знаю. Надо спрашивать у авторов проекта.

По тому, что я вижу, это трудно назвать одноквартирным домом. Ведь одноквартирный дом - дом для одной семьи. Это же либо помещения для аренды, или если это принадлежит иезуитам, то может быть какая-то гостиница для гостей из других стран", – сказал он.

Проект подготовил архитектор Senamiesčio projektai Рамунас Буйткус, который сказал DELFI, что здание пустует почти 30 лет, а иезуиты вернули его через суды совсем недавно.

"По традициям ордена иезуитов, когда братья едут в другую провинцию, то поселяются в помещениях, которые принадлежат этой провинции, поэтому это здание (одноквартирный жилой дом) будет предназначен для путешествующих братьев-иезуитов", – сказано в пояснительном документе.

Архитектор прибавил, что на инфраструктуре эти перемены никак не скажутся, поскольку братья обычно прилетают на самолетах, автомобилями не пользуются.

"Однако по закону у этого здания, когда оно было поликлиникой, было больше мест для парковки, чем требуется для одноквартирного дома, поэтому с формальной стороной дела все в порядке", – заверил он.

Представитель иезуитов Видмантас Шимкунас сказал DELFI, что здание будет использовано для деятельности монастыря и общежитием не станет.