Эксперты предлагают использовать терминал СПГ для выработки электроэнергии и тепла

Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) можно было бы использовать шире, например, для выработки электроэнергии и тепла, удешевив тем самым содержание терминала, считают некоторые зарубежные эксперты. Оператор ТСПГ Klaipedos nafta утверждает, что часть предложения носит рациональный характер и уже рассматривается, однако их не так легко провести в жизнь.

Ученые, к которым агентство BNS обратилось за комментариями на проходящем в Клайпеде международном форуме Klaipeda LNG Forum 2019, посвященном тематике СПГ, видят широкие возможности использования газа, однако вместе с тем они отмечают и рост конкуренции этому энергоресурсу.

Старший вице-президент находящейся в австрийском Граце международной компании исследований и развития AVL Кань-Ки Ли из Южной Кореи говорит, что Литве следует быть более гибкой в отношении СПГ и искать конвергенции с выработкой электроэнергии и тепла.

"В странах Балтии есть ТСПГ (...) Мое предложение: если бы вы использовали инфраструктуру гибче, то есть добавили бы модуль для генерирования электроэнергии, то вы могли бы использовать эту электроэнергию для общественных нужд", - сказал Кань-Ки Ли BNS.

"Таким образом, когда СПГ становится дорогим, вы можете продавать его как топливо. Когда цена на СПГ падает, вы можете использовать его для выработки электроэнергии", - добавил он.

Гендиректор Klaipedos nafta Миндаугас Юсюс сказал, что сейчас взвешиваются возможности использования газового пара для производства электроэнергии, чтобы снизить затраты на содержание терминала.

"Мы сейчас рассматриваем такую альтернативу - использовать имеющиеся на терминале FRSU генераторы для выработки электроэнергии, это тоже определенная инновация мирового уровня. Мы работаем вместе с Hoegh LNG (владелец судно-газхоранилища Independence – BNS). Мысль такая: поскольку это защищенный газ, он выделяет пар, так что этот пар лучше продуктивно использовать для выработки электричества", - сказал М. Юсюс BNS.

По его словам, в этом случае речь идет о генерирующих мощностях 26-30 мегаватт, однако реализация проекта очень сложна.

Ученый шведского Института технологий в Блекинге Лоуренс Хенеси рассуждает, что газ терминала можно было бы использовать в качестве горючего для грузовиков или поездов, если оборудовать станции СПГ в определенных местах.

"Почему бы не бункеровать грузовики и поезда, которые приходят и уходят из Клайпеды? Я называю это синергией", - сказал Л. Хенеси.

И все же он добавил, что в данном случае речь идет о грузовом транспорте, который используется на больших расстояниях и для которого пока не созданы удовлетворительные решения в плане электропитания, так что СПГ мог бы стать "альтернативой дизтопливу".

Называя возможные варианты выработки электроэнергии с использованием газа, глава Klaipedos nafta М. Юсюс сказал, что возможно и решение о создании своего рода плавающей электростанции.

"У нас были определенные совместные проекты с Wartsila (производитель судового оборудования – BNS) в рамках международных проектов. Была мысль построить такую плавающую электростанцию. (...) Вместо того, чтобы строить стационарную электростанцию, все могло бы плавать - подплывает как бы электропорт, сколько нужно - 10 или 5 лет - используешь его, то есть имеется и такая возможность", - сказал М. Юсюс BNS.

По его словам, на распределительной станции СПГ уже используется для выработки тепловой энергии, но будет ли конкурентоспособной выработка и электроэнергии, не ясно, однако теоретически такой вариант возможен.