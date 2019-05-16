НПЗ в Литве отказался от двух танкеров с загрязненной российской нефтью

Компания польского капитала по переработке нефти Orlen Lietuva отправила назад два танкера с загрязненной российской нефтью. Нефть, загрязненная соединениями хлора, попала в Литву, но не была выгружена на Бутингском терминале и не попала на НПЗ в Мажейкяй, пишет деловая газета Verslo zinios.

Orlen Lietuva, которой принадлежит НПЗ в Мажейкяй и Бутингский нефтетерминал, убытков не понесла, перебоев в работе компании не возникло, потому что российская нефть была заменена.

"Проблемы были, однако прямого воздействия мы испытали. Наши покупатели могут быть уверены, что производимые на НПЗ Orlen Lietuva в Мажейкяй продукты чистые, качественные и соответствуют всем требованиям", - сказал газете Verslo zinios глава компании и председатель правления Михал Рудницкий.

Как сообщает Orlen Lietuva, один танкер с загрязненной нефть типа Urals пришел на Бутингский терминал из порта Усть-Луга в начале мая. После того, как было установлено, что содержание соединений хлора в нефти превышает норму, танкер разгружать отказались. Второй танкер по той же причине был отозван и не подходил к Бутингскому терминалу.