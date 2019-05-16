City Service будет расширяться на Чехию и Словакию

Предприятие по комплексному надзору за недвижимостью City Service, которое принадлежит косвенно управляемому Андрюсом Януконисом и еще двумя лицами концерну Icor, думает отказаться от части неосновной деятельности и выйти на рынки Чехии и Словакии, где оно намерено предоставлять услуги администрирования многоквартирных домов.

City Service сообщило через Варшавскую биржу, что часть неосновных видов деятельности может быть продана, объединена с третьей стороной или другими способами отделена от основного бизнеса компании.

Глава правления City Service Артурас Гудялис говорит, что решение принято с целью сконцентрироваться на основной деятельности - администрировании многоквартирных домов на рынках Литвы, Латвии, Польши, Испании и российского города Санкт-Петербурга, а также на ее развитии на рынках других стран.

"Стратегическая цель компании - иметь к концу 2020 года на новых рынках около 300 тыс. клиентов, увеличив тем самым общее число клиентов - владельцев жилья на всех рынках до 1 млн", - говорится в пресс-релизе City Service.

Консультирующая предприятие компания финансового консалтинга стран Балтии Superia Corporate Finance должна будет дать оценку перспективам деятельности всех дочерних предприятий City Service.

Компания City Service в начале апреля сообщила, что реорганизует 24 предприятия по администрированию жилья в Литве - они с 1 июля начнут действовать под одним брендом. Услугами группы в Литве пользуется более 180 тыс. домохозяйств.

Контрольный пакет акций City Service в размере 84,83% принадлежит концерну Icor, 15,17% принадлежит другим частным и институциональным инвесторам.

Акции City Service котируются на Варшавской бирже.