Вильнюсский аэропорт объявил войну с заторами у зала вылета

Рекордный рост пассажиров в Вильнюсском международном аэропорту привел к тому, что у зала вылета в часы пик формируются заторы. Их причина - не только автомобили, на которых приезжают пассажиры, и такси, но и нарушители ПДД. Решать эту проблему будут путем более эффективного контроля коротких остановок и потока движения транспорта.

Это будет безбарьерная система, контролирующая высадку пассажиров, принцип ее действия был заимствован со стоянок у торговых центров.

"Мы идентифицировали проблему образования заторов у зала вылета, она может не только стать причиной инцидентов в будущем, но и осложняет попадание пассажиров в аэропорт в настоящее время. В других зона давно действуют принятые решения – фиксируют номера автомобилей, прибывших на конкретную площадку, если он проводит там не больше установленного времени, то бесплатно покидает стоянку. Подобное решение примем и мы, тем более, что такая практика действует в большинстве аэропортов", - сказал директор Вильнюсского аэропорта Дайнюс Чюплис.

По его словам, что касается будущих решений, то в ходе реконструкции вообще откажутся от подъезда к залу вылета, движение будет круговым, а весь транспорт (прибывающие и отбывающие) будет сосредоточен в одном месте напротив аэропорта, на одной стоянке, где сейчас разрешено кратковременное ожидание.

А пока каждый автомобиль, подъезжающий к залу вылета, сможет бесплатно проводить там не больше 10 минут - этого достаточно, чтобы выйти из машины, взять багаж и проститься с близкими. Автомобиль нельзя оставлять без присмотра, нельзя мешать другим участникам движения. С этим решением ознакомили и компании такси и компании, предоставляющие услуги подвоза пассажиров.

Новая система начнет действовать с конца лета 2019 года.

Вопрос оплаты дополнительного времени пока еще решается.

Вильнюсский аэропорт также сообщил, что с июня будет обновлена и отмечена стоянка, находящаяся в 30 м от здания аэропорта, на которой таксисты смогут ждать клиентов.

Водителям и пассажирам также напоминают, что за 15 минут парковки на центральной стоянке рядом с терминалом платить не надо (однако это действует на 15 минут каждые 3 ч., т.е. не получится выехать и потом сразу же повторно въехать еще на 15 минут).