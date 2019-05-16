Карбаускис намерен обсудить с новым президентом и оппозицией перенос парламентских выборов

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис намерен обсудить с новым президентом и оппозицией перенос парламентских выборов.

"Я напомню наше предвыборное обещание, которое не все помнят – мы говорили, что было бы неплохо провести парламентские выборы раньше, чтобы у нового большинства было время на работу с проектом бюджета, который готовит прошлое правительство", – сказал Карбаускис. По его словам, об этом речь будет идти и с новым главой страны.

"После этого должен голосовать парламент, чтобы выборы прошли раньше, и тогда представить поправку к Конституции. Оппозиция и мы должны договориться о дате, которая будет благоприятной для формирования бюджета. Это важно для жителей Литвы, у новой власти будет время на корректирование бюджета", – сказал Карбаускис.

Чтобы перенести цикл выборов на весну, нужно менять Конституцию.

"Согласно Конституции, очередные парламентские выборы проходят в год, когда истекают полномочия действующего парламента, во второе воскресенье октября. Ничего не поделаешь, надо менять Конституцию, указывать другую дату. Перед тем как внести такое изменение надо решить вопрос действия срока полномочий нынешних депутатов. Поскольку срок действия их полномочий - 4 года. Если дату перенесут, этот срок сократится. Все это можно обсудить в поправке к Конституции", – сказал специалист по конституционному праву Витаутас Синкявичюс.

По его словам, такую поправку может внести сам парламент Литвы, референдум проводить не надо. За это должны проголосовать не меньше 94 депутатов.