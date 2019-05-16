Карбаускис не видит своей вины в том, что Сквернялис не вышел во второй тур

Председатель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис не считает, что должен взять на себя ответственность за неудачу премьер-министра Саулюса Сквернялиса на президентских выборах. Лидер "крестьян" также надеется заручиться поддержкой партии на ближайшем совете.

По словам Карбаускиса, неясно, как трактовать его позицию, как главы партии, на этих выборах.

"Вопрос в том, как говорить об ответственности. Председатель партии должен отвечать за выборы, в которых он не был ни главой штаба, ни кандидатом. Этого кому-то хотелось бы. (...) Что мне сейчас делать? Я должен уйти в отставку, поскольку наш кандидат не победил на выборах?", - сказал в интервью на Žinių radijas Карбаускис.

По его словам, на прошлых муниципальных выборах "крестьяне" получили на 60% больше мандатов, а за Сквернялиса проголосовало больше избирателей, чем за всю историю партии. Поэтому Карбаускис сказал, что на ближайшем заседании совета партии, на котором поднимут вопрос доверия к нему, как к главе партии, он надеется получить поддержку однопартийцев.

"Мы договорились проверить себя на совете партии. (...) Если совет выразит недоверие, состоится съезд, выберут нового председателя. Я неоднократно делал это в партии после разных выборов. Мы должны понять, что все в ответе, я - тоже. Возможно, надо взять ответственность за то, что я не был главой штаба, был другой, может, в этом моя вина. Люди на совете скажут свое мнение. Я надеюсь, что будут доверять", - сказал Карбаускис.

Напомним, что кандидат "крестьян" Сквернялис на президентских выборах занял третье место.

Второй тур состоится 26 мая.