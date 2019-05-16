Ранее сообщалось, что компания уже один раз сталкивалась с финансовыми проблемами. В 2017 году было возбуждено дело о реструктуризации компании Arvi fertis.
Возбуждено дело о банкротстве компании Arvi fertis
Возбужден дело о банкротстве мариямпольской компании Видмантаса Кучинскаса ЗАО Arvi fertis, которая занималась производством удобрений – просроченные обязательства компании перед кредиторами насчитывают больше 18 млн. евро, при стоимости имущества 5,3 млн. евро, пишет vz.lt.
Šaltinis: ru.DELFI.lt