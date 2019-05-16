Карбаускис: я точно не буду голосовать за Шимоните

Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис говорит, что во втором туре президентских выборов точно не будет голосовать за выдвинутую консерваторами Ингриду Шимоните.

"Я точно не буду голосовать за И. Шимоните", - сказал Р. Карбаускис в четверг радиостанции Ziniu radijas.

Он говорит, что его установка обусловлена деятельностью И. Шимоните, когда она работала министром финансов и в Банке Литвы. Политик сказал, что она отвечает за то, что Литва во время кризиса брала дорогие кредиты.

Он сказал также, что еще не определился, будет ли голосовать за Гитанаса Науседу.

Делегированный "аграриями" председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис упомянул, что на выборах поддержит И. Шимоните, потому что знает ее лучше.