Поставленный под Минском литовцами крест жертвам сталинизма снесен и вывезен

Президент Беларуси уничтожает доказательства преступлений сталинизма, кресты, посвященные жертвам и поставленные на месте массовых убийств рядом с Минском, в том числе – и литовский, снесены, сообщили представители белорусской оппозиции.

"Лукашенко обеляет преступления сталинского режима в Беларуси, в Куропатах. Это самое больше место расстрела жертв сталинских репрессий в тридцатых годах, повалены кресты, продолжается застройка района Куропат. Только вчера мы узнали, что Лукашенко планирует создать в Куропатах национальный выставочный центр. И это все делается демонстративно", – сказал в среду бывший политический заключенный Павел Северенец на заседании Подкомитета по трансатлантическим отношениям и развитию демократии Комитета по иностранным делам сейма Литвы. Он также является многолетним лидером незарегистрированной Белорусской христианской демократической партии.

Северенец утверждает, что снесен и литовский крест, поставленный литовцами в Куропатах.

"Молодые люди из Литвы хотели там установить крест в память о литовцах, которые были убиты сталинистами в Беларуси. Крест был изготовлен в Литве, перевезен в Беларусь и забетонирован в Куропатах, где стоят кресты польские, еврейские памятники и, конечно, белорусские кресты. Ночью этот крест был вывезен, он сейчас находится у лесного хозяйства, которое занимается территорией Куропат", – сказал Северенец.

В лесном урочище Куропаты, что на северо-восточной границе Минска, были обнаружены массовые захоронения расстрелянных в конце 1930 — начале 1940-х годов. По данным белорусской прокуратуры, урочище являлось местом массовых расстрелов и захоронений репрессированных органами НКВД в 1937—1940 гг. Среди жертв репрессий – белорусы, русские, поляки, евреи и литовцы. Точное количество жертв не известно, поскольку тщательные археологические раскопки не велись, а архивы – засекречены.

По данным Литовского центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, среди захороненных в Куропатах жертв сталинского режима могут быть и министры Литвы межвоенного периода.

В начале апреля кресты, поставленные людьми на этом месте, были вывезены, что вызвало волну возмущений. Эти действия осудили известные общественные деятели, представители религиозных конфессий, международная общественность.