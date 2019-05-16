Погода: лето приближается, воздух прогреется до 20 градусов

В четверг погоду на севере Литвы обусловит южная часть антициклона, а на юге и в центре проявит себя теплый атмосферный фронт. Разница в давлении между этими двумя атмосферными явлениями остается большой, поэтому будет дуть сильный северо-восточный, восточный ветер.

Погода в разных частях страны будет отличаться. На севере страны будет солнечно и сухо. Температура поднимется до 18–20 градусов тепла.

В центральной части страны ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух здесь прогреется до 20, местами до 22 градусов. На юге будет облачно с прояснениями, будет сыро. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха там будет всего 17–18 градусов тепла.

В пятницу погода не сильно изменится. Ночью на севере небо будет ясным, без осадков, температура там составит 7–9 градусов тепла. На юге снова будет облачно, местами дождь, но будет теплее - 10–12 градусов тепла.

В пятницу днем во всей Литве будет облачно с прояснениями. Дожди ожидаются в большинстве районов, однако на севере осадки будут небольшими, а на северо-востоке вообще может быть без осадков. Местами возможны грозы. Будет дуть сильный восточный, северо-восточный ветер. Днем будет 17–22 градуса тепла.

В выходные будет по-летнему тепло, местами пройдут дожди.