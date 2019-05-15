В Вильнюсе скоро снесут Дворец профсоюзов стоимость работ 1,9 млн. евро

Члены Вильнюсского горсовета решили снести ненужный Дворец профсоюзов, на его месте на горе Таурас появится Концертный зал. На снос дворца правительство выделило 1,9 млн. евро. Планируется, что здание снесут до конца 2019 года.

"Я рад видеть прогресс в этом деле: в феврале мы объявили международный конкурс на архитектурную идею, который пользуется огромным интересом, а сегодня мы делаем еще один шаг в сторону символа Вильнюса - концертного зала на горе Таурас. Уже в 2023 году на горе будет возвышаться современный Национальный концертный зал. Планируется, что первый концерт в нем состоится по случаю 700-летия Вильнюса", - сказал вице-мэр Витаутас Миталас.

Согласно сообщению, сейчас готовят проект по сносу здания, позже проведут конкурс на проведение этих работ, которые планируют завершить к концу декабря 2019 г.

Конкурс на архитектурный проект будет длиться до начала июля 2019 года. В 2021 г. начнется строительство Концертного зала. В нем должны быть два зала - на 1700 и на 500 мест.

Дворец профсоюзов был построен в 1963 году. В течение длительного времени здание стояло заброшенное и никак не использовалось. В 2004 г. в здании начался большой пожар, уничтоживший часть здания, правое его крыло почти полностью сгорело. После этого здание не ремонтировали, дворец приходил в запустение. 1 августа 2018 года во время экспертизы здания выяснилось, что оно не только пострадало во время пожара, но и функционально износилось, кроме того, мешает строительству Концертного зала, поэтому его решили снести.