Суд разрешил взять под стражу подозреваемого в убийстве

14 мая утром в центре Клайпеды было обнаружено тело убитого мужчины. Полиция быстро установила подозреваемого, которого 15 мая суд разрешил взять под арест на три месяца.

Трое мужчин, проживавших в центре Клайпеды, приехали из Украины. По предварительным данным, убийство было совершено во время пьянки.

Полиция сообщает, что 14 мая, в 4.55 ч., сообщили о том, что на ул. Х.Манто на тротуаре лежит раненый мужчина (1976 г.р.). К сожалению, врачи уже ничем не могли помочь пострадавшему. Вскоре полиция задержала двоих нетрезвых мужчин.

Прокурор Клайпедской окружной прокуратуры Арунас Саунорюс сказал DELFI, что с преступлением связан лишь один из задержанных. Второй был бездомный, который рылся в контейнере. В один из контейнеров подозреваемый в убийстве выбросил нож, которым нанес смертельные раны своему соотечественнику.

Подозреваемый просил суд оставить его на воле. Саунорюс представил суду информацию о том, что подозреваемый Валерий Кравченко никак не связан с Литвой, его семья живет в Украине, а рабочая виза подозреваемого уже не действует

"Подозреваемый вчера, 14 мая, должен был уехать из Литвы, его виза уже не действует. Он - гражданин Украины, а Украина своих граждан не выдает", – сказал в суде прокурор.

Причину убийства пока не детализируют. По словам Саунорюса, мужчина сотрудничает с правоохраной, его версию расследуют.

Кравченно с покойным работал в Клайпеде в одной из портовых компаний. С ними жил еще один мужчина, который в убийстве не участвовал.