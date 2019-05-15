Министерство хочет, чтобы Lietuvos paštas предоставлял услуги еще как минимум 7 лет

Министерство транспорта и коммуникации Литвы обязало литовскую компанию Lietuvos paštas еще как минимум 7 лет предоставлять универсальные почтовые услуги на всей территории страны.

Это предложение 15 мая обсудят на заседании правительства.

Государственную компанию Lietuvos paštas хотят обязать предоставлять почтовые услуги на всей территории Литвы с 1 января 2020 до 31 декабря 2026 года.

В соответствии с установками закона о почте, Lietuvos paštas является поставщиком универсальных почтовых услуг до 31 декабря 2019 г. В справке правительства сказано, что Lietuvos paštas представил заявку на поставки услуг на дополнительный срок - с 1 января 2020 года.

Lietuvos paštas обслуживает пользователей услуг в 2304-ех универсальных местах предоставления услуг, больше половины из которых находится в сельской местности, 969 - в городах. Почтовая сеть состоит из 542 стационарных почтовых отделений и подотделений, 188 - передвижных мест предоставления почтовых услуг, 1574 почтовых ящиков для отправки писем.