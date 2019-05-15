Томашевский: ИАПЛ рассмотрит возможность работы в коалиции

Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС) рассмотрела бы возможность работать в составе правящей коалиции, говорит лидер партии, европарламентарий Вальдемар Томашевский.

"Беседы об участии в коалиции идут постоянно, но в предвыборный период мы говорили, что пока не время, а после окончания выборов мы начнем более серьезные консультации и не исключаем такую возможность", - сказал В. Томашевский в среду BNS.

После того, как фракция ЛСКЗ во вторник постановила остаться в правящей коалиции, лидер партии Рамунас Карбаускис сказал, что после выборов они постараются расширить коалицию и подписать с ИАПЛ - СХС и партией "Порядок и справедливость" (ПС) договор о коалиции.

"Я считаю, что каждая партия рассмотрит, если есть такие предложения. До рассмотрения ответить не могут", - сказал В. Томашевский.

По его словам, партия в среду собирается на заседание совета для обсуждения итогов выборов, однако после заявления "крестьян" о расширении коалиции может быть начата дискуссия и о присоединении к правящим.

"Сегодня будет заседание совета (партии), но на нем обсуждение этого вопроса не намечалось, потому что мы созвали совет раньше, по итогам выборов. Думаю, что дискуссия по этому вопросу будет, но решения - точно нет. Нужно обсудить, стоит или не стоит участвовать в коалиции, на каких условиях", - сказал руководитель партии.

"Если формировать правительство, то это не самоцель, а лишь средство реализовать нашу программу, которая сильно ориентирована на социальную справедливость", - сказал лидер ИАПЛ-СХС.

Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис в среду подтвердил, что если ПС и ИАПЛ - СХС согласятся работать в правящей коалиции, то им будут предложены позиции в правительстве.

"Думаю, что сейчас это 12 июля может быть важно тем, что можно было бы перераспределить какие-то позиции, чтобы все стали ответственными и в исполнительной власти, не только в Сейме. Предоставление позиций в исполнительной власти наверняка свяжет коалиционным договором", - сказал спикер радиостанции Ziniu radijas в среду.

"Они (министерские портфели – BNS) будут предложены, чтобы был подписан коалиционный договор", - сказал он.

По словам В. Пранцкетиса, это поможет скрепить правящее большинство, которое сейчас довольно хрупко. О конкретных министерствах и количестве портфелей, по его словам, пока речи не было.