После встречи "крестьян" – кого поддержат во втором туре выборов: есть и третий путь

Глава парламента Литвы Викторас Пранцкетис сказал, что для того, чтобы не сжечь мосты в отношениях с будущим президентом, "крестьяне", у которых нет своего кандидата во втором туре, могут воздержаться от публичных заявлений с поддержкой в адрес экономиста Гитанаса Науседы и депутата Ингриды Шимоните.

"На вчерашнем заседании фракции "крестьян" мы подняли вопрос, кого мы поддерживаем или не поддерживаем, и пока у нас нет единого мнения и единого ответа, поскольку были высказывания и в адрес одного и в адрес другого кандидата, были высказаны мотивы", - сказал Žinių radijаs Пранцкетис.

По его словам, вероятен и третий путь - "крестьяне" могут воздержаться от заявлений перед вторым туром.

"Может быть и третий путь (...) Но мы должны примириться с реальностью, в Литве должен быть президент, и поскольку мы остаемся у власти, нам придется работать с тем, кто им станет, и нам надо оставить возможность работы с будущим президентом и продолжать работу. Поэтому может быть и третий путь, чтобы не сжигать мосты", - сказал спикер парламента.

Он заметил, что появившиеся в СМИ 14 мая его комментарии о том, что он на выборах поддержит того кандидата, которого он лучше знает, т.е. Шимоните - это интерпретации. По словам Пранцкетиса, несмотря на то, что он хорошо знаком с Шимоните, за две недели он намерен познакомиться и с Науседой.

"Это были лишь интерпретации, я сказал, что ее я знаю лучше, сейчас есть две недели на то, чтобы познакомиться с обоими", - сказал он.

Напомним, что после первого тура президентских выборов, когда премьер-министр Саулюс Сквернялис остался на третьим месте, стали говорить о том, что Литовский союз крестьян и зеленых уйдет из власти и передаст власть консерваторам. Однако после заседания фракции во вторник было решено остаться у власти и даже расширить правящее большинство.