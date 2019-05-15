Погода: будет тепло, но ветрено

Минувшей ночью погоду в Литве обусловил атмосферный фронт. Небо понемногу прояснится, больше облаков останется только на юго-западе страны. Вероятность дождя невелика. Будет дуть слабый, но холодный северный ветер. Температура ночью будет 4–9 градусов тепла.

В среду днем усилится антициклон. Ожидается переменная облачность. На юге страны пройдут небольшие дожди с грозами. Усилится северный ветер. Солнце прогреет воздух на взморье до 16–18, на севере и юго-востоке будет 17–19, в Каунасе, Утене до 20, а на юго-востоке 21 градус тепла.

В ночь на четверг на юге страны будет облачно с прояснениями, чем ближе к северу, тем облачность будет ниже. Осадков не ожидается. Будет дуть северо-восточный ветер. Ветер будет холодным, однако ночью температура уже будет 5–10 градусов тепла.

В четверг днем на юге страны появятся небольшие дождевые облака. Местами будут идти дожди с грозами. Несмотря на сильный северо-восточный ветер воздух прогреется до 17–21 градуса тепла.