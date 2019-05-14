Парламентские "крестьяне" доверяют Сквернялису, расширят коалицию

Парламентская фракция "крестьян" после четырехчасового заседания провела тайное голосование и выразила доверие Саулюсу Сквернялису как премьеру.

Проверить, доверяют ли ему правящие, хотел сам Сквернялис. Доверие ему выразили все 46 членов фракции.

"Все высказались (...) за то, чтобы мы взяли на себя ответственность, поскольку мы считаем, что больше никто ее не хочет брать на себя. Такую весть объявим на совете партии, а совет примет решение", - сказал лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис.

До второго тура "крестьяне" намерены укреплять правящую коалицию. Карбаускис не исключает, что после выборов подпишут коалиционное соглашение с Избирательной акцией поляков Литвы и "Порядком и справедливостью".

По вопросу доверия Сквернялису как премьеру и Карбаускису как председателю партии, в пятницу свое решение примет совет партии. Карбаускис сказал, что дальнейшие дискуссии продолжатся с новоизбранным главой страны.

Председатель партии сказал, что на заседании фракции обсуждали выборы президента, но пока не решили, будут ли "крестьяне" поддерживать кого-то из кандидатов.

Карбаускис заверил, что нет никаких признаков раскола фракции или ухода отдельных ее членов.

Сквернялис сказал, что результат голосования означает, что фракция доверяет ему, как премьеру, несмотря на то, что результат выборов он расценивает как поражение.

"Для меня это очень важно. (…) Я расцениваю это, как голоса 300 000 жителей, мы вместе получили больше голосов, чем на парламентских выборах. Но это явный факт, поражение, и отрицать или оспаривать это было бы странным. Это поражение, (…) лично я это так расцениваю", – сказал премьер.

Он порадовался положительной оценке.

"Меня радует, что отделения меня поддерживают. Радует, что 13 мая утром правительство вдруг стало не таким и плохим – это оценки политологов и журналистов, и премьер стал не таким уж плохим. Для меня это важно. Я это слышу.Но выборы - это оценка каждого политика, и я принимаю ту оценку, какая есть", – сказал Сквернялис.

Карбаускис называл два условия ухода "крестьян" из власти: если Сквернялис не выйдет во второй тур выборов (он не вышел) и если партия не получит большинства на выборах в Европарламент.

В пятницу состоится заседание совета партии. Официальная его тема – выборы в ЕП.