Сквернялис об уходе: подождем 12 июля и посмотрим

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что он хочет узнать, одобряет ли фракция "крестьян" его работу на посту главы правительства, поскольку правительство хочет знать, есть ли у нее поддержка самой большой парламентской фракции.

"Потому что надо работать, чтобы дальше работать, надо знать, одобряют ли члены фракции мою работу. Для правительства, его политики это важно. Правительство не может работать без поддержки крупнейшей парламентской фракции", – сказал Сквернялис, который намерен выяснить, поддерживает ли его фракция.

На вопрос, точно ли он 12 июля уйдет в отставку, Сквернялис ответил: "подождем 12 июля и увидим, пока у меня есть такое решение".

Ближайшее заседание фракции "крестьян" намечено на вторник. В пятницу соберется совет партии.

На вопрос, зачем ему нужно выяснять, есть ли доверие фракции, Сквернялис ответил, что это "немного разные вещи". "Все будет хорошо", – прибавил Сквернялис. В понедельник утром на пресс-конференции во Дворце правителей он сказал, что как уже говорилось, правительство закончит свою работу 12 июля.

Сквернялис на выборах президента в первом туре занял третье место. За него проголосовали 19,66% избирателей. Во второй тур вышли Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа, набравшие соответственно 31,21% и 30,94%.

Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис сказал, что если Сквернялис не пройдет во второй тур, и партия не получит большинство голосов на выборах в Европарламент, то "крестьяне" уйдут из правящего большинства. Решение еще должен принять совет партии. Не все работающие в парламенте "крестьяне" одобряют этот сценарий.